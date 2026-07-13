起薪4.4萬元！今年農田水利人員15日截止報名 釋出274名職缺

農業部農田水利署13日表示，2026年農田水利事業人員甄試報名進入倒數階段，本次甄試一律採網路報名，將於7月15日截止，歡迎有志加入農田水利事業的民眾把握機會，至財團法人農田水利人力發展中心「115年灌溉管理組織新進農田水利事業人員甄試」專區（https://exam.isdi.org.tw/）報考。

農水署說明，依據甄試簡章，灌溉工程、灌溉管理及綜合行政等3類科總錄取人數為274人，甄試日期為2026年8月29日（星期六），將在臺北、臺中、高雄及花蓮等4個考區同時舉辦。另特別提醒考生注意，本次甄試錄取之考生須於原進用之管理處任職滿6年(含試用期間)後，始得商調至其他管理處服務。

農水署表示，農田水利事業的核心工作為服務農民，提供優質的灌溉排水服務，各類人員主要工作內容為巡查及維護灌排圳路功能、配合灌溉時間輪值、辦理一般行政事務等工作。進用人員雖非公務人員身分，但其薪資及福利制度係參考公務人員相關規定規劃，新進人員起薪為4萬4,300元，年終獎金固定1.5個月，並按年考核晉級及給予考績獎金。

農水署表示，本次甄試委由財團法人農田水利人力發展中心辦理，共招考灌溉工程、灌溉管理及綜合行政等3類人員，歡迎符合簡章應試資格者，有意從事農田水利事業的民眾，踴躍報考。