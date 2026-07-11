一邊擺攤一邊備考 拚10年上榜地特

聯合報／ 本報記者陳宛茜
林志鴻去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科。圖／林志鴻提供
林志鴻去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科。圖／林志鴻提供

當過船員、夜市攤販的林志鴻，在兼職考生苦讀超過十年後，去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科，成功翻轉人生。回顧這條漫長的國考之路，他想告訴考生「在考場上沒有上榜，不叫失敗，真正的失敗是你放棄了」。

六十五年次的林志鴻，電子工程背景出身，因不喜歡日夜顛倒的工作環境，決定換跑道考公職。但年紀不允許他當專職考生，他曾當過幾年船員，又到夜市擺攤，利用工作之餘準備考公職。

「高齡考生有許多家庭羈絆，很難全心全意地備考，必須靠堅持讀下去。」林志鴻家住屏東、補習班在高雄，他不辭辛勞騎車往返高屏上補習班，每周至少兩次。因為他認為，「面授」上課會讓自己更有讀書的動力。

至於在繁忙的跑船與夜市擺攤生活中擠出時間讀書。林志鴻則靠「零碎時間記憶法」，用手機將講義重點與常考的測驗題拍下來，利用空檔閱讀，久了就記下來了。而高齡考生的優勢在於「生活經驗」，比起年輕考生死記硬背，懂得將多年社會歷練融入答題，讓他在申論題拿到高分。

經歷十年的考場起伏，林志鴻培養出獨特的「佛系備考心態」。他認為，報名就盡量考，把得失心與壓力降到最低，遇到從沒看過的題目也不用慌，冷靜回想是否讀過相關觀念放手作答。

上考場時，林志鴻則用「一個人的考場」心法。「把整個考場當作只有我一名考生、把自己當成考場之王。」藉由這種心理暗示，考生可以不受旁人焦慮情緒的影響，專注於考試。

屏東 高雄 屏東縣 考公職

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