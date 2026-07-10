聽新聞
0:00 / 0:00

討海擺攤兼職苦讀10年 65年次考生靠2大心法翻轉人生奪地方特考金榜

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林志鴻。圖／林志鴻提供
林志鴻。圖／林志鴻提供

當過船員、夜市攤販，65年次的林志鴻當兼職考生苦讀超過十年後，去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科，成功翻轉人生。回顧這條漫長的國考之路，他想告訴考生:「在考場上沒有上榜，不叫失敗，真正的失敗是你放棄了 。」

電子工程背景出身的林志鴻，因為不喜歡日夜顛倒的工作環境，決定轉換跑道考公職。但年紀不允許他當專職考生，他曾當過幾年船員、又到夜市擺攤，利用工作之餘準備考公職。

「高齡考生有許多家庭羈絆，很難全心全意地備考，必須靠堅持讀下去。」林志鴻家住屏東、補習班在高雄，他不辭辛勞騎車往返高屏上補習班，每周至少兩次。因為他認為，「面授」上課會讓自己更有讀書的動力。

如何在繁忙的跑船與夜市擺攤生活中擠出時間讀書？林志鴻表示，他發展出一套「零碎時間記憶法」，利用手機將講義重點與常考的測驗題拍下來，利用空檔閱讀，讀久了就會內化到腦海裡。

林志鴻認為，高齡考生的優勢在於「生活經驗」。分析考試結果，他自認測驗題成績並不理想，申論題卻拿到高分，關鍵就在於「用生活經驗去理解課程的意義」；比起年輕考生死記硬背，懂得將多年社會歷練融入答題。去年進考場寫題時，他突然有種「水到渠成」的流暢感，直覺「時候到了」。

經歷10年的考場起伏，林志鴻培養出一套獨特的「佛系備考心法」。他認為，報名了就盡量去考、盡人事聽天命，靠人生智慧把得失心與壓力降到最低。在考場上遇到從沒看過的題目也不用慌，冷靜回想是否讀過相關觀念放手作答。放榜時他甚至沒去看榜單，還是朋友通知他才知道上榜了。

上考場時，林志鴻則用「一個人的考場」心法。進考場後他不與任何人交談，只是抓緊時間看講義，「把整個考場當成只有自己一名考生、把自己當成考場之王。」如此考生可不受旁人焦慮情緒的影響，專注於考試。

表格
表格

補習 屏東 屏東縣

延伸閱讀

落榜3年…轉換一觀念1年半就考上公職 上考場他先做這件事「習慣緊張」

分科測驗延後 考生出遊泡湯 貼「心碎」圖

分科測驗延後2天 考生利用周末調整心態、家長籲配套要做好

巴威颱風亂計畫！分科測驗確定延期 考生出遊受影響、他盼「早死早超生」

相關新聞

討海擺攤兼職苦讀10年 65年次考生靠2大心法翻轉人生奪地方特考金榜

當過船員、夜市攤販，65年次的林志鴻當兼職考生苦讀超過十年後，去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科，成功翻轉人生。回顧這條漫長的國考之路，他想告訴考生:「在考場上沒有上榜，不叫失敗，真正的失敗是你放棄了 。」

一邊擺攤一邊備考 拚10年上榜地特

當過船員、夜市攤販的林志鴻，在兼職考生苦讀超過十年後，去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科，成功翻轉人生。回顧這條漫長的國考之路，他想告訴考生「在考場上沒有上榜，不叫失敗，真正的失敗是你放棄了」。

分科延期／13、14日停班課大考中心才補助　教團憂學生恐領不到

因應巴威颱風，分科測驗順延二天，改至13、14日應試，教育部日前表示，若考生須提早出門前往應試地點所衍伸的交通費、住宿費，可向大考中心申請補助，大考中心於昨日公布補助方案，適用13、14日考試當天停班課地區的考生，家長團體則認為，補助資格應從「考試當天停班課」，改為審查額外支出是否與颱風、交通中斷及考試延期有關。

分科測驗延至13、14日舉行 住宿、交通補助請領一次看

因應巴威颱風，115分科測驗順延2天，從原訂明天、周日舉行，改至13日下周一、14日下周二。若考生擔心無法順利抵達考場，可提前前往考區所在地。大考中心提出補助方案，適用居住地區位於13日、14日公告停班停課地區的考生，只要考試前一天提前於考場附近住宿或當日通勤，即可憑證明申請補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。