討海擺攤兼職苦讀10年 65年次考生靠2大心法翻轉人生奪地方特考金榜

當過船員、夜市攤販，65年次的林志鴻當兼職考生苦讀超過十年後，去年考上屏東縣地方特考四等一般民政科，成功翻轉人生。回顧這條漫長的國考之路，他想告訴考生:「在考場上沒有上榜，不叫失敗，真正的失敗是你放棄了 。」

電子工程背景出身的林志鴻，因為不喜歡日夜顛倒的工作環境，決定轉換跑道考公職。但年紀不允許他當專職考生，他曾當過幾年船員、又到夜市擺攤，利用工作之餘準備考公職。

「高齡考生有許多家庭羈絆，很難全心全意地備考，必須靠堅持讀下去。」林志鴻家住屏東、補習班在高雄，他不辭辛勞騎車往返高屏上補習班，每周至少兩次。因為他認為，「面授」上課會讓自己更有讀書的動力。

如何在繁忙的跑船與夜市擺攤生活中擠出時間讀書？林志鴻表示，他發展出一套「零碎時間記憶法」，利用手機將講義重點與常考的測驗題拍下來，利用空檔閱讀，讀久了就會內化到腦海裡。

林志鴻認為，高齡考生的優勢在於「生活經驗」。分析考試結果，他自認測驗題成績並不理想，申論題卻拿到高分，關鍵就在於「用生活經驗去理解課程的意義」；比起年輕考生死記硬背，懂得將多年社會歷練融入答題。去年進考場寫題時，他突然有種「水到渠成」的流暢感，直覺「時候到了」。

經歷10年的考場起伏，林志鴻培養出一套獨特的「佛系備考心法」。他認為，報名了就盡量去考、盡人事聽天命，靠人生智慧把得失心與壓力降到最低。在考場上遇到從沒看過的題目也不用慌，冷靜回想是否讀過相關觀念放手作答。放榜時他甚至沒去看榜單，還是朋友通知他才知道上榜了。

上考場時，林志鴻則用「一個人的考場」心法。進考場後他不與任何人交談，只是抓緊時間看講義，「把整個考場當成只有自己一名考生、把自己當成考場之王。」如此考生可不受旁人焦慮情緒的影響，專注於考試。

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