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115年司法調查海巡特考 增列需用名額489名

中央社／ 台北9日電

考試院會今天通過，因應用人機關業務需要，民國115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額489名。

考試院透過新聞稿說明，這3項考試原公告需用名額為1174名，因用人機關司法院、法務部及海洋委員會仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額489名，包括司法人員特考增列476名，其中三等考試25名、四等考試411名、五等考試40名；調查人員特考增列12名、海巡人員特考三等考試增列1名。

考試院說，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額共1663名，其中司法人員特考1470名（三等考試165名、四等考試1189名、五等考試116名）；調查人員特考116名；海巡人員特考77名（三等考試42名、四等考試30名、五等考試5名）。

考試院補充，這3項考試預訂於8月8日至10日舉行第一試筆試，關於各類科組增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115120https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115120）。

司法 銓敘部 法務部

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