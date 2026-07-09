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115年司法、調查、海巡人員特考 增列需用名額489名

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院院會今日通過，115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額489名。圖／考試院提供
考試院院會今日通過，115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額489名。圖／考試院提供

考試院院會今日通過，115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額489名，以應用人機關業務需要。

考試院說明，這3項考試原公告需用名額為1174名，因司法院、法務部及海洋委員會仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額489名，包括司法人員特考增列476名（三等考試25名、四等考試411名、五等考試40名）、調查人員特考增列12名、海巡人員特考三等考試增列1名。

考試院指出，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計1663名，其中司法人員特考1470名（三等考試165名、四等考試1189名、五等考試116名）、調查人員特考116名、海巡人員特考77名（三等考試42名、四等考試30名、五等考試5名）。

考試院補充，這3項考試預訂於115年8月8日至10日舉行第一試筆試，關於各類科組增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢，並請報考民眾踴躍應試。

銓敘部 法務部 考試院

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