聽新聞
0:00 / 0:00
大學分科測驗延2天 考生和家長原定考後出國行程大亂
受到強颱巴威接近影響，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日的考試，改至下周一、周二舉行；一名考生家長說，全家人原定考後隔天出國旅行放鬆，現在要更改全家人機票和住宿，昨天急得應變，還有考生上網求助該怎麼辦？
一名家長說，原定周六和同日考試，他計畫開車載子女到外縣市考場，現在改周一和周二，他緊急向公司請假，工作行程也被打亂，在考場縣市的住宿訂房也要改。
有考生表示，他們原定考後隔天全家出國玩，機票和飯店都已訂好，現在是暑假，機票和住宿不容易更改，他上網問大家該怎麼辦？考試延期對他們全家人影響很大。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。