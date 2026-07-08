大學分科測驗延2天 考生和家長原定考後出國行程大亂

受到強颱巴威接近影響，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日的考試，改至下周一、周二舉行；一名考生家長說，全家人原定考後隔天出國旅行放鬆，現在要更改全家人機票和住宿，昨天急得應變，還有考生上網求助該怎麼辦？

一名家長說，原定周六和同日考試，他計畫開車載子女到外縣市考場，現在改周一和周二，他緊急向公司請假，工作行程也被打亂，在考場縣市的住宿訂房也要改。

有考生表示，他們原定考後隔天全家出國玩，機票和飯店都已訂好，現在是暑假，機票和住宿不容易更改，他上網問大家該怎麼辦？考試延期對他們全家人影響很大。