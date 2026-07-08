快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

大學分科測驗延2天 考生和家長原定考後出國行程大亂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
分科測驗順延2天，打亂考生與家長後續出國行程。示意圖。圖／AI生成
分科測驗順延2天，打亂考生與家長後續出國行程。示意圖。圖／AI生成

受到強颱巴威接近影響，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日的考試，改至下周一、周二舉行；一名考生家長說，全家人原定考後隔天出國旅行放鬆，現在要更改全家人機票和住宿，昨天急得應變，還有考生上網求助該怎麼辦？

一名家長說，原定周六和同日考試，他計畫開車載子女到外縣市考場，現在改周一和周二，他緊急向公司請假，工作行程也被打亂，在考場縣市的住宿訂房也要改。

有考生表示，他們原定考後隔天全家出國玩，機票和飯店都已訂好，現在是暑假，機票和住宿不容易更改，他上網問大家該怎麼辦？考試延期對他們全家人影響很大。

大學 巴威

延伸閱讀

分科測驗延2天考生受颱風影響怎麼辦？教育部：提前前往可申請補助

分科測驗延後 考生出遊泡湯 貼「心碎」圖

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

分科測驗遇颱延期 考生哀嚎：出遊計劃全打亂

相關新聞

巴威颱風如有災情 鄭英耀籲跨局處排除路障、確保考生分科考試順利

因應颱風來襲，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日（11、12日）的考試，改至下周一、周二（13、14日）舉行。教育部長鄭英耀今日在全國教育局（處）長會議中表示，若颱風造成災情，請各縣市教育局處主動協調相關局處，優先排除道路障礙，讓考生順利應試。

分科測驗延至13、14日 台教產3大提醒籲維護師生權益

根據中央氣象署預估，強烈颱風巴威周五、周六最接近台灣，大學招聯會今天早上表示，考量到應試安全，拍板分科測驗延期至13、14日。台灣教育產業工會也提出三點呼籲，本來原定參加監試工作的教師可能面臨調補修、行程被打亂；颱風過境後考場也可能面臨停電、樹木倒塌等安全問題；考生也可能於當日無法順利抵達考場，都務必針對問題，維護當事人權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。