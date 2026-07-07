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影／考選部宣布明年增設地方特考「苗栗考區」 在地鄉親可就近應考

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
考選部長劉孟奇（左三）率相關人員視察高普考苗栗考區，並宣布明年將在苗栗增設地方特考苗栗考區，讓苗栗鄉親就近應考。記者胡蓬生／攝影
考選部長劉孟奇（左三）率相關人員視察高普考苗栗考區，並宣布明年將在苗栗增設地方特考苗栗考區，讓苗栗鄉親就近應考。記者胡蓬生／攝影

115年公務人員高普考於7月3至7日舉行，考選部長劉孟奇今天率相關人員前來視察，下午在苗栗高中與縣長鍾東錦及縣府團隊進行高普考試業務聯繫會議，劉孟奇會中宣布將在苗栗增設地方特考苗栗考區，預計明年底即可開設，讓苗栗鄉親就近應考。

考選部指出，為強化中央與地方合作辦理國家考試業務，考選部特於苗栗高中舉辦115年高普考業務聯繫會議，高普考苗栗考區在113年設立，在縣府與苗栗高中全力投入下，穩健展現高度專業與服務量能，感謝試務人員在場地準備、動線規畫與試務協助的付出，讓國家考試得以順利進行。

劉孟奇表示，繼高普考設置苗栗考區後，鍾縣長念茲在茲希望再增設地方特考考場，這項提案將在8月提報， 預計一年後完成各項作業及審核程序，明年底增設地方特考苗栗考區。

劉孟奇感謝縣府團隊及苗栗高中對國家考試試務工作的支持，期待未來中央與地方持續深化合作，共同提升試務品質，為國家培育更多優秀人才。 他並致贈「硃砂筆」、「獨占鰲頭」交趾陶、「包中」等紀念品，感謝苗栗縣對試務工作的協助。

鍾東錦回贈苗栗在地好茶，感謝考選部支持增設地方特考苗栗考區，讓苗栗子弟不必遠赴新竹或台中應考，減輕考生交通、住宿及時間成本，落實考試服務在地化目標。

鍾東錦表示，十分感謝考選部對苗栗考區的支持，也感謝苗栗高中提供完善的考場服務。苗栗前年首度設置高普考苗栗考區，對在地考生協助甚大，讓考生能就近應試，不必再舟車奔波，打造安全便利且以考生為中心的考場環境。感謝考選部團隊對苗栗考區的重視，積極促成增設地方政府公務人員考試苗栗考區，嘉惠在地應考鄉親，能以最佳狀況發揮實力通過國家考試，投入公職行列為國家社會貢獻心力。

考選部長劉孟奇（左）致贈硃砂筆、獨占鰲頭交趾陶、包中等紀念品，感謝苗栗縣對高普考 試務工作的協助。記者胡蓬生／攝影
考選部長劉孟奇（左）致贈硃砂筆、獨占鰲頭交趾陶、包中等紀念品，感謝苗栗縣對高普考 試務工作的協助。記者胡蓬生／攝影

考選部長劉孟奇今天率相關人員視察高普考苗栗考區，並在苗栗高中考場與縣長鍾東錦及縣府團隊進行高普考試業務聯繫會議，劉孟奇會中宣布明年將在苗栗增設地方特考苗栗考區。記者胡蓬生／攝影
考選部長劉孟奇今天率相關人員視察高普考苗栗考區，並在苗栗高中考場與縣長鍾東錦及縣府團隊進行高普考試業務聯繫會議，劉孟奇會中宣布明年將在苗栗增設地方特考苗栗考區。記者胡蓬生／攝影

苗栗高中113年設置高普考苗栗考區，明年底可望再增設地方特考苗栗考區，讓苗栗鄉親就近應考。記者胡蓬生／攝影
苗栗高中113年設置高普考苗栗考區，明年底可望再增設地方特考苗栗考區，讓苗栗鄉親就近應考。記者胡蓬生／攝影

苗栗 鍾東錦 劉孟奇

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