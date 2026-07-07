快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

5.3萬人報考…今年高普考落幕 考選部初估錄取率19%

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家考場。聯合報系資料照
國家考場。聯合報系資料照

今年公務員高考三級考試暨普通考試，於7月3日至7日順利辦理完成。經統計，這次考試報考人數總計5萬3869人，到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7,232名，初估錄取率為19.08%。

考選部指出，今年高普考在台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區的縣市政府及試區學校協助下，順利辦理完竣。這次考試報考人數總計5萬3869人（高考三級3萬396人、普考2萬3473人）。

經試務處統計，最後一節到考人數3萬7895人（高考三級2萬809人、普考1萬7086人），到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7232名，初估錄取率為19.08%。實際到考人數以榜示後登載於考選部全球資訊網考選統計項下之資料為準

考選部指出，這次考試設置157個考試類科，洽借63所試區學校，設置1903間試場；感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位之支援及協助。於中央和地方跨部會通力合作下，整體考試秩序良好，順利圓滿辦理竣事。

考選部表示，高普考試長期以來為政府機關進用公務人力的重要管道，為與時俱進並強化選才效能，考選部依據各類科核心職能，合理檢討刪減應試科目，推動應試專業科目彈性多元調整方案，自2024年起，高考三級87類科應試專業科目減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科減列為3科。

於今年起，原部分仍列考較多應試專業科目的22類科（高考三級17類科、普考5類科），分別均減列為4科、3科，考試天數方面，高考三級多數類科由3天縮短為2天、普考由2天縮短為1.5天，減輕應考人應試負擔。未來將持續配合用人機關需求，精進考選制度，延攬適任人才投入公共服務的行列。

高普考

延伸閱讀

考試院會今通過 115年高普考增列需用名額1614名

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

整理包／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

高中免試入學今放榜 上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

相關新聞

今年高普考落幕 考選部初估錄取率19%

今年公務員高考三級考試暨普通考試，於7月3日至7日順利辦理完成。經統計，這次考試報考人數總計5萬3869人，到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7,232名，初估錄取率為19.08%。

今起開放分科應考資訊查詢 大考中心籲留意颱風應變 明確禁AI眼鏡

115學年分科測驗將於11日、12日登場，共3萬9213人報名，大考中心今天說，分科測驗應考資訊查詢系統於上午9時開放，考生可上大考中心網站「115學年度分科測驗試務專區」查覽。為因應巴威颱風來襲，大考中心提醒考生密切留意大考中心有關因應颱風應變措施所發布的最新訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。