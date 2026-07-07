5.3萬人報考…今年高普考落幕 考選部初估錄取率19%

今年公務員高考三級考試暨普通考試，於7月3日至7日順利辦理完成。經統計，這次考試報考人數總計5萬3869人，到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7,232名，初估錄取率為19.08%。

考選部指出，今年高普考在台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區的縣市政府及試區學校協助下，順利辦理完竣。這次考試報考人數總計5萬3869人（高考三級3萬396人、普考2萬3473人）。

經試務處統計，最後一節到考人數3萬7895人（高考三級2萬809人、普考1萬7086人），到考率高考三級為68.46%、普考為72.79%，以目前公告需用名額（含增列需用名額）7232名，初估錄取率為19.08%。實際到考人數以榜示後登載於考選部全球資訊網考選統計項下之資料為準

考選部指出，這次考試設置157個考試類科，洽借63所試區學校，設置1903間試場；感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位之支援及協助。於中央和地方跨部會通力合作下，整體考試秩序良好，順利圓滿辦理竣事。

考選部表示，高普考試長期以來為政府機關進用公務人力的重要管道，為與時俱進並強化選才效能，考選部依據各類科核心職能，合理檢討刪減應試科目，推動應試專業科目彈性多元調整方案，自2024年起，高考三級87類科應試專業科目減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科減列為3科。

於今年起，原部分仍列考較多應試專業科目的22類科（高考三級17類科、普考5類科），分別均減列為4科、3科，考試天數方面，高考三級多數類科由3天縮短為2天、普考由2天縮短為1.5天，減輕應考人應試負擔。未來將持續配合用人機關需求，精進考選制度，延攬適任人才投入公共服務的行列。