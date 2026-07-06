巴威颱風亂分科測驗？大考中心最快7日說明8日拍板是否延期

強烈颱風巴威持續朝台灣接近，中央氣象署預估7月10日至11日最接近台灣。由於115學年度大學分科測驗將於11、12日登場，是否因颱風延期備受關注。明日（7日）大考中心開放應考資訊及試場分配表查詢，將說明颱風應變規畫，並於8日召開應變會議，決定延期或照常舉行考試。

颱風巴威來勢洶洶，根據氣象署最新預報，今日8時的中心位置在北緯14.3度，東經145.0度，以每小時23公里速度，向西北西進行，預估最快9日發布海上颱風警報。

巴威是否攪局分科測驗引發考生及家長關注，若臨時更動考試日期，影響的不僅是考試時程，更可能打亂考生長期建立的備考節奏；此外，有些考生需跨縣市赴考，早已安排交通、住宿等行程，若延期也將增加相關成本與負擔。

大考中心表示，辦理統一入學考試若遇重大事故，如天然災害、疫情等，評估若影響通行、考試進行、考試安全或有致災之虞時，將視事故等級採取延期考試等應變方式辦理。

據了解，大考中心7日開放應考資訊及試場分配表查詢，將同步說明颱風應變規畫；並於8日召開應變會議，屆時將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。