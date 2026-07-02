應變國考偶發事件 考試院提出修法

為因應極端氣候影響與電腦化測驗日益擴大，並完善各類偶發事件之處理機制，考試院院會2日通過國家考試偶發事件處理辦法修正案，增加考試遇偶發事件之處理彈性，以兼顧國家用人需求、維護考試公平及保障應考人權益。

考試院表示，近年天然災害型態日趨多元，遇重大天然災害發生時，並非所有考區、試區均同時受到影響。此次修正明定，考試遇重大天然災害或重大事故時，得衡酌事件影響範圍、考試性質及相關因素，通知全部或部分考區、試區延期或停止考試，以提高是類偶發事件之因應及處理彈性。

考試院指出，另為應國家考試採行電腦化測驗之範圍日益擴大，本次修正亦增訂相關應變機制，採電腦化測驗之考試，因資訊設備異常或其他事故，致無法正常進行時，得改採紙筆或其他得以作答之方式繼續應試。

如無法改採其他方式繼續應試者，則得通知所有或部分應考人停止考試，以提升電腦化測驗面對突發事件之應變能力。