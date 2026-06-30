公費留考簡章公告 五大信賴產業學門試辦書審

教育部今天公告民國115年公費留學考試簡章，人工智慧（AI）等「五大信賴產業」相關學門，將試辦「先書面審查後面試」，學費及生活費補助額度提高。

教育部今天發布新聞稿指出，115年公費留學考試簡章已公告，今年度在政府公布的「五大信賴產業」相關學門，將首度試辦先書面審查後面試，其餘則維持先筆試後面試。

「五大信賴產業」由總統賴清德在113年就職演說時宣示，行政院於114年核定方案。公費留考相關學門包括電資學群的人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全、新興半導體學門，共40個名額；工程學群的材料科技、先進製造技術、能源工程、核子工程、造船工程、航太工程、飛行器定位與導控學門，共21個名額。

「五大信賴產業」學門除試辦書審，今年度也提高學費及生活費補助額度。學費採總額上限，由現行3年9萬美元，調增為12萬美元；生活費依留學所在國家和地區不同，最高由每年2萬5000美元，調增為2萬8000美元。

其餘學門仍維持先筆試後面試，學費補助額度暫維持以往規定（3年9萬美元），但年支生活費額度則一併調高（最高每年2萬8000美元）。

值得注意的是，不管是筆試或面試，考生都要親自出席，不提供視訊面試，建議有意報考的學生規劃出國行程前，要先預留好時間。

整體公費留考預定錄取名額總計達201名，相關報名日期、筆試、書面審查及面試日期及公告錄取日期，可參考教育部網站。