公費留考簡章公告 五大信賴產業學門試辦書審

教育部今天公告民國115年公費留學考試簡章，人工智慧（AI）等「五大信賴產業」相關學門，將試辦「先書面審查後面試」，學費及生活費補助額度提高。
教育部今天發布新聞稿指出，115年公費留學考試簡章已公告，今年度在政府公布的「五大信賴產業」相關學門，將首度試辦先書面審查後面試，其餘則維持先筆試後面試。
「五大信賴產業」由總統賴清德在113年就職演說時宣示，行政院於114年核定方案。公費留考相關學門包括電資學群的人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全、新興半導體學門，共40個名額；工程學群的材料科技、先進製造技術、能源工程、核子工程、造船工程、航太工程、飛行器定位與導控學門，共21個名額。
「五大信賴產業」學門除試辦書審，今年度也提高學費及生活費補助額度。學費採總額上限，由現行3年9萬美元，調增為12萬美元；生活費依留學所在國家和地區不同，最高由每年2萬5000美元，調增為2萬8000美元。
其餘學門仍維持先筆試後面試，學費補助額度暫維持以往規定（3年9萬美元），但年支生活費額度則一併調高（最高每年2萬8000美元）。
值得注意的是，不管是筆試或面試，考生都要親自出席，不提供視訊面試，建議有意報考的學生規劃出國行程前，要先預留好時間。
整體公費留考預定錄取名額總計達201名，相關報名日期、筆試、書面審查及面試日期及公告錄取日期，可參考教育部網站。
在北極，遇到北極熊， 要趕快拿出什麼？ 你以為北極做實驗很浪漫？現實情況是，上完廁所要自己打包帶走，還可能遇到北極熊。《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的大疑問。第五集邀請台灣極地研究中心副主任錢樺，在這一集中，他將解答北極的冰好吃嗎？以及不同年代的冰吃起來有差嗎？北極的網路好嗎？可以滑手機嗎？以下是影片的訪談內容。
北極的冰好吃嗎？ 不同年代的冰吃起來有差嗎？
冰跟雪不一樣。如果在北極，因為冰河崩解、經過高壓力所形成的冰，會崩解到海裡而沒有融化，然後冰塊就卡在沙灘上，有時候很大塊，大家看到都很興奮就會撈起來。那些冰是極度的透明，其中沒有任何的雜質跟氣泡，溶解的速度也相對緩慢。
這樣的冰什麼情況下最好吃？當它泡在威士忌裡的時候。威士忌要on the rock（加冰），rock就是冰塊，所以就加冰河的冰塊。冰河、冰川裡面的冰不帶有鹽份，而海冰裡的冰是否含有鹽份，取決於結冰的速度，當結冰速度非常緩慢的時候，鹽會在結冰的過程中被排擠出來，這時候就沒有鹹味。如果因為氣溫很低，結冰速度很快，裡面還有若干程度的鹽份，喝下去好像也不會
明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。
2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。
教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，希望學校個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力。國立台灣科技大學也規劃10年期計畫，並建立S、A、B、C四級攬才機制，其中最高級S級國際頂尖人才，到任加計後續留任獎勵，不含法定薪資，前五年可獲最高額外600萬加給。
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114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今邁入第二天，國科會人文及社會科學研究發展處處長黃俊儒以「AI融入教學的倫理實踐」為題，談論AI時代下的困境與建議，他形容，AI時代下，學習已從層次式真相轉向攪拌式、多元燉煮的真相，所有元素都與真相混合為一，學生應該具備更廣博的知識，才能回應當前的知識結構。
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