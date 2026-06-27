克服粗心 他5年拚出地特榜眼

黃仲宏的公職之路不算平順，當全職考生近五年才考上。他坦言曾想放棄，也曾想隨便找個工作舒緩經濟壓力，一邊工作、一邊備考。但他經過自我對話後，認為自己「不想只解決短期問題」，找工作只是「無限延伸問題」、沒考上一切還是回到原點，最終決定專注備考，圓夢考上台南市地特三等人事行政榜眼。

黃仲宏畢業於高雄師範大學中文系，因嚮往薪水和工作都穩定的公職鐵飯碗，跟女友一起考公職追夢，女友率先考上到屏東服務。遠距離戀愛幾年後，他接受女友建議，南下專心備考，戲稱自己是一邊當家庭煮夫、一邊備考公職，而有三年的時間，他用補習班函授方式備考。

跟著女友轉調台南後，黃仲宏改到補習班上課，從「函授」改「面授」，一年半就考上。他表示，遠端上課容易分心，補習班有老師和同儕的關注，讀書效果加乘，建議考生，找到適合自己的方式非常重要。

黃仲宏用「煮菜」形容如何在補習班重新起步，找到自己可以聽下去的老師，就能認真跟完所有的課程，老師怎麼說怎麼做，如學煮菜一樣。他幽默表示，這是當家庭煮夫悟出的道理，當你什麼基礎都沒有，就跟著老師乖乖做。

分析落榜三年的原因，黃仲宏認為「粗心」是關鍵，做選擇題總是「想Ａ寫Ｂ」。他在女友協助下，為自己打造一套獨門妙招。應考時，會在選擇題每個選項用筆打好圈叉，寫完試卷後再重看題目，確定是要選對還是選錯，將粗心選錯的題目減到最少。

背法條是許多考生最難克服的關卡，黃仲宏將法條打進手機的備忘錄，每讀一次就備註一次日期，一次次累積下去，愈重要的法條日期累積愈多，一目了然也不容易忘記。

當實力差不多時，「不緊張」就是國考致勝的關鍵，黃仲宏會帶一份考古題進考場，鈴聲響起前在座位上試寫幾題模擬應考，讓自己習慣緊張的感覺，鈴響後，更能從容應答。