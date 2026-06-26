落榜3年…轉換一觀念1年半就考上公職 上考場他先做這件事「習慣緊張」

黃仲宏的公職之路不算平順，當全職考生近五年才考上。他坦言曾想放棄、也曾想隨便找個工作舒緩經濟壓力、一邊工作一邊備考。但他跟自我對話後，認為自己「不想只解決短期問題」，找工作只是「無限延伸問題」、沒考上一切還是回到原點。最終他決定專注備考，終於圓夢考上台南市地特三等人事行政榜眼。

黃仲宏畢業於高雄師範大學中文系，畢業後當過保險業務員，嚮往薪水和工作都穩定的公職鐵飯碗。他跟女友一起考公職追夢，女友率先考上到屏東服務。「遠距離戀愛」幾年後，他接受女友建議南下專心備考，戲稱自己是「一邊當家庭煮夫、一邊備考公職」。有三年的時間，他是用函授方式備考、透過補習班寄送教材或線上影音備考。

跟著女友轉調到台南後，黃仲宏改到補習班上課，從「函授」改「面授」之後，一年半就考上。他表示，改變念書方式之後，才發現遠端上課容易分心、在電腦前根本看不下書。而上補習班有老師和同儕的關注，讀書效果加乘。他建議考生，找到適合自己的地方和方式非常重要。

黃仲宏用「煮菜」形容他如何在補習班重新起步—找到自己可以聽下去的老師、認真跟完所有的課程；老師怎麼說怎麼做、就跟學煮菜一樣。他幽默表示，這是當家庭煮夫悟出的道理，「你甚麼基礎都沒有，就跟著老師乖乖做。」等擁有實力，再開始刷考古題培養考試能力。

分析落榜三年的原因，黃仲宏認為「粗心」是關鍵，做選擇題總是「想A寫B」。他在女友的協助下，為自己量身打造一套不會搞錯的獨門妙招。應考時，他會在選擇題每個選項用筆打好圈叉，寫完試卷後再重新看一次題目，確定是要選對還是選錯，將粗心選錯的題目減到最少。

背法條是許多考生最難克服的關卡，黃仲宏也找到自己的訣竅。他將法條打進手機的備忘錄，每讀一次就在下面寫日期，一次次累積下去，愈重要的法條日期累積愈多，一目了然也不容易忘記。

當實力差不多時，「不緊張」就是國考致勝的關鍵，黃仲宏也找到獨門秘訣。他會帶一份考古題進考場，鈴聲響起前在座位上試寫幾題模擬應考，讓自己「習慣緊張的感覺」；鈴響之後，更能從容應答。

表格。

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