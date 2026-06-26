公務員大缺工！考試院：高考及普考增列1,614員額 共逾7,200多員額

韓劇《鐵拳教育》爆紅，主要原因就在於劇情探討現在南韓的校園暴力、教育體制等問題，更凸顯教師弱勢的處境。網紅Cheap在臉書粉專分享一例學生毆打老師的判決，並且還舉了兩例飼主虐狗的案例來做比較，竟看到老師被打只判賠6千多元，虐狗卻挨罰8萬，讓他搖頭直呼「人不如狗」。

2026-06-26 09:20