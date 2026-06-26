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公務員大缺工！考試院：高考及普考增列1,614員額 共逾7,200多員額

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

產業缺工，公務員大缺工。考試院院會日前通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1,614名，以應用人機關業務需要。

考試院說明，這項考試原公告需用名額為5,618名（高考三級3,529名、普考2,089名）。因各機關尚有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額1,614名(高考三級1,126名、普考488名)，連同原公告需用名額，本項考試需用名額總計7,232名（高考三級4,655名，普考2,577名）。

考試院補充，這項考試預訂於2026年7月3日（星期五）至7日（星期二）舉行，關於各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢(https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115080)，並請報考的民眾踴躍應試。

考試院 公務員 高考

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