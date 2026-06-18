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考試院會今通過 115年高普考增列需用名額1614名

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院院會今日通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1614名。圖／考試院提供
考試院院會今日通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1614名。圖／考試院提供

考試院院會今日通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1614名，以應用人機關業務需要。

考試院說明，這項考試原公告需用名額為5618名，包括高考三級3529名、普考2089名。因各機關尚有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額1614名，包括高考三級1126名、普考488名。連同原公告需用名額，本項考試需用名額總計7232名，包括高考三級4655名、普考2577名。

考試院指出，這項考試預訂於115年7月3日（星期五）至7日（星期二）舉行，關於各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢，請報考的民眾踴躍應試。

高普考 考試院 銓敘部

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