考試院會今通過 115年高普考增列需用名額1614名

加拉巴哥群島（Galápagos Islands）向來以奇特生物聞名，從象龜、海鬣蜥到各種只存在當地的動植物，這裡一直是研究演化與生物多樣性的代表地點。 如今，科學家又替這份名單加上一位新成員：一種只有高爾夫球大小、全身亮藍色的小章魚。牠來自深海，過去從未被科學正式記錄，現在被命名為 Microeledone galapagensis。 深海藍色小章魚 這隻小章魚最早是在2015年的深海探勘中被發現。當時研究船鸚鵡螺號（E/V Nautilus）與查爾斯・達爾文基金會（Charles Darwin Foundation, CDF）、加拉巴哥國家公園管理處（Galápagos National Park Directorate）合作，使用水下遙控載具（remotely operated vehicle, ROV）調查達爾文島（Darwin Island）附近海底。達爾文島位於加拉巴哥群島最北端，島名來自查爾斯・達爾文（Charles Darwin），他的觀察後來也成為演化論的重要基礎之一。 探勘團隊在海面下約1773公尺的海山附近調查時，ROV鏡頭拍到一個奇特畫面：一隻小小的藍色章

2026-06-18 08:00