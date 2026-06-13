護理系唸完轉戰警專 一句話當頭棒喝讓他找回初心一年圓夢

簡楷維從小就想當警察，18歲想考警專，卻因錄取率只有十分之一而卻步。他自認缺乏人生方向，便跟著姐姐的腳步考上護理系。畢業後警專錄取率變高，他決心給自己一個機會，補習一年後圓夢、去年考上行政警察科。回首這條「繞遠路」的警察之夢，他想告訴還在公職路上徬徨的考生:「沒有做不到的事 只有你不想做的事」。

念護理系時簡楷維確定，當護理師不是他未來想走的路。畢業後他重燃警察之夢，「給自己一點機會，也許我還有那份衝勁和嚮往。」但第一次考試沒考上，他先入伍服兵役，面臨四面八方的招募壓力，一直有長官勸他當職業軍人。他覺得也不錯，在備考警專和直接當軍人之間徘徊掙扎。直到一位長官點醒他：「自己要走的路，沒人可以替你選擇」、「要對自己負責，選擇比努力還重要」，他下決心走自己想要走的路。

第一次考警專，簡楷維國文只拿了86分，而滿分是150分。他決定「那裡跌倒就那裡爬起來」，既然國文是「破口」，他就全力防守這個弱點。他報名補習班，「每次上課都當成最後一次上課」，努力衝刺。而只要當天上國文課，他就會在前一天寫一篇作文，一點一點琢磨錯誤、一點一滴進步。最後他作文拿到36分，而滿分是40分。

當兵四個月，簡楷維也沒放鬆。他每周回家、第一件事就是把背包打開，換上新的課本，帶書進軍營苦讀。到了軍隊，他每天讀四個小時，讀到同儕都覺得他「奇怪」、幹嘛把書帶進來。但他心中已有定見，下定決心就能從周圍的異樣眼光中抽離，堅定走自己所選的路。

簡楷維常羨慕身邊朋友，高中就確定自己想走的路，懷疑自己「怎麼比別人晚這麼多、繞這麼遠的路。」但他走過人生這趟遠路後，體悟到年輕時繞遠路，比30、40歲才「發現自己」換工作更好。他想告訴考生，人生不要怕迷路或繞路，「挑哪條路都好，關鍵在於你勇於選擇，選擇比努力還重要。」

簡楷維。圖／簡楷維提供

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