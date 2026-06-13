找回初心、勤補弱點 拚一年圓警察夢

簡楷維從小就想當警察，十八歲想考警專，卻因錄取率只有十分之一而卻步，跟著姊姊的腳步考上護理系。畢業後，警專錄取率變高，他決心給自己一個機會，補習一年後圓夢，去年考上行政警察科。回首這條「繞遠路」的警察之夢，他想告訴還在公職路上徬徨的考生「沒有做不到的事，只有你不想做的事」。

第一次考試沒考上，簡楷維先入伍服兵役，面臨四面八方的招募壓力，一直有長官勸他當職業軍人，讓他在備考警專和直接當軍人之間徘徊掙扎。直到一位長官點醒他「自己要走的路，沒人可以替你選擇」、「要對自己負責，選擇比努力還重要」，最後下決心走自己想要走的路。

第一次考警專，簡楷維國文只拿了八十六分，而滿分是一五○分。他決定哪裡跌倒就在哪裡爬起來，既然國文是「破口」，就全力防守這個弱點。他報名補習班，只要當天上國文課，就會在前一天寫一篇作文，一點一點琢磨錯誤、一點一滴進步。最後他作文拿到卅六分，而滿分是四十分。

當兵四個月，簡楷維也沒放鬆，每周回家、第一件事就是把背包打開，換上新的課本，帶書進軍營苦讀，每天讀四個小時，同儕都覺得他「奇怪」，幹嘛把書帶進來。但他堅定走自己所選的路。

簡楷維也曾懷疑自己「怎麼比別人晚這麼多、繞這麼遠的路。」但他走過人生這趟遠路後，體悟到年輕時繞遠路，比卅、四十歲才發現自己換工作更好。他想告訴考生，人生不要怕迷路或繞路，「挑哪條路都好，關鍵在於你勇於選擇，選擇比努力還重要」。