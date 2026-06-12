一畢業就捧鐵飯碗！她考上普考卻想逃 大嘆「窮到要被鬼抓走了」

公務員長期以來都被當作是「鐵飯碗」，但隨著時代演進，雖然穩定不會被裁員，但薪資卻不比民間企業來得高，再加上工作繁重，光環逐漸黯淡。有一名女網友透露自己一畢業就考上普考，但並沒有很喜歡工作內容，因此很猶豫是否要轉職或考高考，貼文引起熱議，不少人也紛紛給予意見。

這名女網友在Dcard發文表示，自己畢業於一間很普通的大學商科，並沒有頂尖大學的學歷，畢業後就考取普考資格並分發單位，但工作內容並不輕鬆，主管又很喜歡把業務丟給她，再加上薪水不高，讓原PO直呼「普考窮到要被鬼抓走了」，因此很想轉職跳槽。

原PO考慮要趁年輕換工作，但又怕父母會極力反對，雖然也很願意花時間準備高考、國營或公股銀行，但想到未來還要做好幾十年，就讓她非常猶豫。

貼文引來不少討論，多數人還是建議可以留在公職，「公務人員才是最不怕AI取代的職業吧，再怎麼裁員也裁不到妳」、「現在公部門錄取率都有提高，建議再考試呀～加油」、「普考到爽單位可待，若不爽，當然還是要再考上，薪水差這麼多」、「如果工作還撐得住，就在職準備，如果知道自己目前的職系往上考也會很糟，不如就轉考自己有興趣的職系」、「準時下班、周休二日不錯了吧…有時候真的不是看薪水有多少，生活工作能夠平衡，我覺得也是蠻重要的」。

《聯合新聞網》日前曾報導，根據考選部近10年的數據顯示，高考三級近10年報考人數平均年減4.2%，普通考試也年減6.7%，雙雙呈現下跌趨勢。考選部長劉孟奇曾指出，少子女化與民間攬才競爭，是公務員考試報考人數下降的主因。

不過曾輔考10萬人以上考取公職、律師司法官的法律學系副教授林清在臉書發文表示，年輕人不想當公務員，問題並不在於考試題目太難，最現實的關鍵仍是「薪資結構」。