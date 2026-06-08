年輕人不當公務員了？ 專家點「不考國考」關鍵：問題不在考試太難

「鐵飯碗」光環不再？根據《聯合報》會員報導，過去被視為穩定象徵的公務員，近年受到民間產業攬才競爭、就業選擇多元化，以及少子化衝擊，高普考報考人數結構性下滑。考選部近10年的數據則顯示，隨著科技業、金融業等民間產業蓬勃發展，年輕世代職涯選擇愈趨多元，加上少子化導致可報考人口基數緊縮，高考三級近10年報考人數平均年減4.2%，普通考試也年減6.7%，雙雙呈現下跌趨勢。

考選部長劉孟奇去年接受媒體專訪時也曾指出，少子女化與民間攬才競爭，是公務員考試報考人數下降的主因。不過他也釐清，「報考人數降低」與「錄取不足額」是不同問題。去年公務員考試總開缺數約5600個，錄取不足額約360人、約占6%，其中土木工程、機械工程及電力工程三大類科，就占錄取不足總額的九成，鐵道局及台鐵公司招不足的土木工程人才，更是重災區。

近日，曾輔考10萬人以上考取公職、律師司法官的法律學系副教授林清也在臉書發文討論此現象。他指出，年輕人不想當公務員，問題並不在於考試題目太難，最現實的關鍵仍是「薪資結構」。

林清從歷史脈絡分析，公職冷熱門程度向來與經濟景氣連動。民國70年代台股狂飆、台灣經濟蓬勃發展，民間工作機會多、待遇佳，甚至出現做工一天現領5000元仍徵不到人的情況；相較之下，高普考及格月薪僅約6000元，導致公務員職缺乏人問津，出現大量辭職潮，「相親時甚至連老婆都找不到」。

直到民國80年代歷經台股崩盤、金融風暴，加上後來進入低薪時代，初任公職月領3萬多元的穩定優勢逐漸浮現，大批民眾才開始爭相搶捧鐵飯碗，也讓國考熱潮延燒20年。然而，107年年金改革後，公務員退休保障縮水，近年民間就業市場選擇增加，加上台股再度創下歷史新高，使得公職人員的吸引力不如以往。不只年輕人對國考興趣降低，也有不少公務員選擇離開公職體系。

林清坦言，考試題目難度過高、職場霸凌、民代關說、人力不足、考績不公等問題，並非今日才出現，而是長期存在於公部門的結構性問題，真正讓年輕人卻步的原因，仍是薪資待遇。他呼籲，若政府希望吸引優秀人才投入公職，應參考新加坡做法，若能將台灣公務員月薪調至新加坡的二分之一或三分之一，給予合理的薪資待遇與工作保障，相信還是有年輕人會選擇公職，「讓這個世代的年輕人可以選擇工程師、公職人員、服務業或者自己創業，才是真正的就業多元化。」