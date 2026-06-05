醫師國考藏地雷！日本埋陷阱題踩4次就out 網喊：台灣該跟進

日本醫師的「國家試驗」相當於台灣的醫師國考，通常每年二月舉辦一次。一名網友發文，分享日本醫師國考的機制，選項中放入會影響到病人的錯誤答案，如果考生選到3次以上，無論分數多高都不會通過。此文獲得台日醫師的證實，諸多網友紛紛建議台灣引進該制度，畢竟「有些致命錯誤確實是一次都不該犯」。

一名網友在Threads發文，分享日本醫師國考的一項制度，那就是在考題中安插幾個會影響到病人生命的選項，考生不會提前知道哪些題目中藏有這種陷阱，假如不小心選到3個以上的陷阱答案，即使專業科目分數很高，還是無法通過考試。

從原PO曬出的成績單來看，有位考生199分的必修題型拿到了171分、299分的一般問題與臨床問題拿到了219分，整體看下來分數非常高，但該考生卻選到了4個陷阱答案，因此判定考試不及格。原PO認為該機制非常好，台灣應該引進。

此文一出，一位在日本執業的醫師證實此陷阱題確實存在，他指出，現在考試總共有400題，包含複選題有2000個以上的選項，裡頭只要會造成病人不可逆傷害、死亡，或是違反法律或倫理，選到第4次就會直接判定不及格，「就算你其他396題都對也會直接不合格」，而他本身就是為了這個致命陷阱題整整準備了一週。

醫師進一步指出，由於都是選擇題，此機制還能防範考生隨便亂猜，如果沒有真的理解題目、沒有百分百把握看懂所有選項，的確很有可能踩中地雷。

多數網友也支持台灣引進類似機制，「支持引進+1，有些致命錯誤確實是一次都不該犯」、「有料，尤其對醫生這種職業，你可以不知道正確的解法，但你絕對不能把事情惡化」、「太需要，有些錯是一輩子都不能犯」、「想出來的人真的好有才」、「好讚的設計」。

還有經歷過的網友分享陷阱選項的出題方式，例如「給孕婦會致畸胎的藥物」，這種嚴重違反醫療倫理的陷阱題，因為選項較為誇飾，通常考生最多只會選到1題，如果真的選到4題，那就真的該重新學習了。他也透露，即使每年都有人在猜哪些是陷阱選項，但官方不會公布。

實際上在台灣，醫事相關國考的通過率普遍不高，去年的數據顯示，醫事檢驗師及格率僅有9%、護理師跟醫事放射師則各為17%、物理治療師跟營養師23%。醫師公會全聯會召集委員吳國治呼籲，衛福部應全面盤點實際的人力需求，讓招生制度真正能對應臨床所需，才能實踐「教育、考核、訓練、任用」的目標。