115年高考一、二級6/22起報名 英檢採認年限延長至5年

考公職的困難之處在於競爭激烈、考科繁雜與準備時間長，考生如果能規劃好適合自己的讀書策略，勢必能更有效率地吸收知識。一名網友發文，分享從一本考試用書學習到的「三角形學習法」，讀完後的確能夠突破學習盲點，無論是考公職還是考證照都很實用。對此，過來人也紛紛誇讚該學習法非常好用，就算是理工科也適用。

2026-05-28 14:29