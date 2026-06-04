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115年高考一、二級6/22起報名 英檢採認年限延長至5年
考試院院會今日通過，115年公務人員高等考試一、二級考試第一試筆試，訂於10月3日至4日在台北及高雄2考區同時舉行，暫定需用名額79名。
考試院說明，高等考試一級考試設衛生技術類科，暫定需用名額1名；高等考試二級考試設一般行政（一般組）等28類科（組），暫定需用名額計78名，合計共設29類科（組），暫定需用名額79名。各類科(組)需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網。
考試院表示，為擴大取才範圍，自115年起，這2項考試應考資格之英檢測驗成績採認年限放寬為5年，英檢採認種類增加培力英語檢定測驗（BESTEP）。有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，依照各項考試規則等規定辦理，相關資訊將自6月5日起載明於應考須知，並預訂於6月22日至7月1日受理報名。
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