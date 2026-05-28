考公職抄近路？她靠「三角形學習法」突破盲點 同好讚：讀書有效率

考公職的困難之處在於競爭激烈、考科繁雜與準備時間長，考生如果能規劃好適合自己的讀書策略，勢必能更有效率地吸收考試重點。一名網友發文，分享她從一本考試用書學習到的「三角形學習法」，表示讀完後的確能夠突破學習盲點，無論是考公職還是考證照都很實用。對此，過來人也紛紛誇讚該學習法非常好用，就算是理工科也適用。

一名專門分享育兒資源的網友在Threads發文，推薦一本考試用書中提及的三角形學習法。從書中能得知，三角形的最上方為「考古題及模擬考題」，其次是「上課內容」、「上課沒提到的課本內容」與「課本上沒寫的內容」，該書建議從上至下學習，先鞏固小三角形的內容再慢慢擴大，如果是從下方開始讀的話，即使三角形下方穩固，但容易成為「梯形」的形狀，難以涵蓋最上方的三角。

原PO表示，此類學習法很適合考公職或是考專業證照的考生，他自己讀完後的確很有收穫，推薦給正在備考的網友閱讀。原PO所提到的書為《1次通過的超速考試法》，該書以對話形式呈現，並用簡單扼要的編排與圖解點出考生的盲點，書中的理論和方法都是證實過有效的，透過情報加工、磨練答題技巧、情報整理、落實記憶與自我管理的技巧，幫助考生過關斬將、獲得成功。

此文一出，有網友讚嘆該書是「考試界的聖經」，由上至下的三角形學習法對考生來說非常關鍵，只要照著該方法讀書，的確能夠在有限時間中獲取高分。此外，針對台灣升學及國家考試的AI輔助刷題平台「刷題王」也是按照該理念設計的，讓考生先在題庫中練習、抓取自身盲點，再回過頭來補強課本上的內容，對考試很有幫助。

更有考取環工技師的網友透露，此方法不僅可以用在社會科考試上，理工科也適用，一直以來他就是用三角形學習法讀書的，先摸清考古題的出題方向，讀起書來才更有目標，「無論什麼考試都適用」。

還有網友分享，他靠著此方法1個月就考取了甲級職業安全管理師證照、3個月考取甲級職業衛生管理師證照，平日一天平均花1小時、假日4小時讀書，重點在於先從考古題抓考試範圍，再去更詳細地讀相關內容，「熱門的熟讀，冷門的不背」，便能夠事半功倍。

一名一次就考上地方特考交通技術科的考生曾分享，她只用三個月的時間備考，透過狂刷考古題、從中學會抓重點，以及知道各類經典題型的邏輯與模式，成功掌握包括考題內在的共通邏輯，順利考上地方特考，也印證先刷考古題對考生來說是非常好用的讀書技巧。