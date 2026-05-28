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逆向選擇 自願降調舉家遷金門

聯合報／ 記者蔡家蓁王慧瑛／連線報導
葉姓女子為給三歲女兒快樂童年，去年從新北調往金門服務，一家人跨海展開新生活。 圖／讀者提供
葉姓女子為給三歲女兒快樂童年，去年從新北調往金門服務，一家人跨海展開新生活。 圖／讀者提供

離島公務體系長年被視為國考「跳板」，近年則出現另一種逆向選擇。部分年輕公務人員考量生活品質，主動走向金門、連江等離島，落地生根，甚至自願降調職等、舉家搬遷，只為給孩子愉快童年。

卅一歲葉姓女子原是新北市府股長，與丈夫都沒有金門淵源。一次旅遊對當地環境留下深刻印象，有了孩子後，她進一步評估教育與生活條件，最終選擇降調轉任金門，跨海展開新生活。她形容這決定如同「孟母三遷」，不是為了升遷，是為了孩子成長。

葉女指出，之前住新莊舊市區，生活機能雖便利，但人車擁擠；反觀金門綠地多、節奏慢，孩子能自在跑跳，學習環境也較單純。她觀察，當地教師對學生關懷度高，與都會區因投訴壓力而趨於保守氛圍形成對比。

去年十月中旬轉調至金門後，葉女坦言工作上有些文化衝擊，離島社會人際關係緊密，公務往來遇到的對象，很多是親屬，與都會區明顯有別。在生活面，相較過去假日常要值班、工時不定，如今上下班時間固定，可好好陪伴三歲女兒成長。

類似故事，也出現在馬祖。連江縣產發處科長賴文啟老家在台中，早年在北竿服役，考上基層特考分發馬祖，一待十二年，他與同為公務員的妻子在當地相識成家，早將馬祖視為第二故鄉。

賴文啟指出，離島最大優勢在於生活節奏與通勤成本，以馬祖為例，通勤時間多在十分鐘內，與台中移動動輒一小時相比，生活品質提升；且空氣品質佳、自然環境豐富，出門就可看山望海，生活、工作都很舒服。

不過，他也坦言，馬祖物資要從台灣運來，民生用品較貴，每次回一趟台灣返程總是大包小包，也會請家人從台灣郵寄食物或用品補給。

連江縣長王忠銘的秘書謝閔堯是台中人到離島發展，他說，馬祖很宜居、迷人，已經離不開。記者王慧瑛／攝影
連江縣長王忠銘的秘書謝閔堯是台中人到離島發展，他說，馬祖很宜居、迷人，已經離不開。記者王慧瑛／攝影

連江縣長王忠銘的秘書謝閔堯現年四十五歲，他老家在台中，十八年前考取公職分發連江，幾年後把原住台北的另一半也「拐」到馬祖，都成為馬祖新住民。

「在金門工作，看的是藍天綠地，而不是台北的水泥牆。」一名從台北調往金門的年輕公務員也分享，最初是因加給誘人，但真正促使他留下的，是離島緊密人情味與悠閒步調。

金門 公務員

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