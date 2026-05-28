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離島特考 20多年約聘僱熬成婆

聯合報／ 記者蔡家蓁王慧瑛張策／連線報導

離島金門、連江、澎湖公務員體系因地理環境特殊，存在獨特現象與挑戰。由於離島錄取門檻相對低，部分考生視為進入公務體系跳板，因頻繁流動，離島機關常面臨「資深者屆退、資淺者想走」斷層問題。

為改善留不住人困境，考選部二○二四年在連江啟動離島特考，引入占分百分之四十口試機制，首屆錄取四十八人，讓多位在基層奉獻廿多年的約聘僱人員順利「轉正」，淚稱終於「媳婦熬成婆」。兩屆累計錄取八十二人，其中設籍馬祖六十七位，占百分之八十一點七。

離島公務員每月有九七九○元起跳地域加給，配合年資加成，三等考試錄取者起薪破五萬元，對年輕族群具備短期儲蓄誘因。然而，優渥薪資仍難抵現實考驗，金門縣府分析，基特錄取的公務員後來選擇返台，很多是考量交通因素，離島交通易受天氣影響，成家、育兒後，或評估父母年紀大，不少人考量家人醫療與教育需求申請調回本島。

連江地區也有同樣困境。不少考生報考馬祖分發區時抱著「騎驢找馬」策略，有人考上後便著手準備下個考試；也有一些地特錄取者發現與預期有落差，適應不良，六年轉調限制滿期立即調回台灣。

也有一些台籍公務人員表現出色，也能融入馬祖生活，卻因家人在台灣，不得不調台與家人團聚，使得馬祖長期淪為「新兵訓練所」，機關處於「資深者屆退、資淺者想走」斷層狀態。

對於考選部二○二四年首度推離島特考制度，「這對馬祖留才是一項革命性突破，影響深遠。」連江縣長王忠銘說，他從事公職逾卅五年，深知馬祖的主客觀條件困境，新制增加口試這關，優先錄取對離島具認同感、服務熱忱者，有助於改善「考得上卻留不住」困境，也符合適才適所選才目標。

王忠銘說，二○二四年首屆離島特考讓不少當廿多年約聘僱人員上榜，可用「小姐熬成婆」來形容。馬祖人若留家鄉服務，對地方事瞭若指掌，新制解決考生「水土不服」隱憂，精準補足地方人力。

金門 澎湖 公務員 馬祖

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