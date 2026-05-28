考公職逾55歲錄取增 「追求穩定工作」

近年公務人員錄取名單中，五十五歲以上考生錄取案例漸增，面對中高齡轉考公職現象，學者與公務員團體指出，此與職涯轉換、穩定就業需求有關，公務體系要同步因應的是制度設計、職場適應等課題。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，報考公職屬憲法保障權利，並無年齡限制，近年五十五歲以上錄取者增加，是否形成趨勢，仍需檢視長期數據。他指出，相關現象可能來自多重因素，包括傳統考試主力年齡層報考人數減少，或中高齡族群在職涯後期轉向尋求較穩定工作的選擇。

不過，洪瑞壕指出，中高齡者進入公職後，因公務體系升遷、福利常與年資連動，實際發展空間相對有限。若五十五歲才進入體系，距六十五歲屆齡退休僅十年，升遷或年資累積都會受限制，也難符合月退金所需年資條件。

他分析，中高齡者加入公務體系的適應期，視個人經驗而定。若具相關專業或曾在公部門體系服務，上手速度較快；若跨領域轉換，仍需從基層重新學習，與年齡本身關聯不大。

至於中高齡者能否將民間經驗帶入公部門？洪瑞壕指出，公務體系運作有一定制度與文化，基層人員通常缺乏決策權，實際影響制度空間有限，「即使有不同想法，也不容易在短時間內產生明顯改變」。

洪瑞壕提醒，若未來中高齡報考公職人數持續增加，制度上可思考調整職務設計，例如考量體力、反應力等年齡差異，優化工作內容與環境，以提升整體運作效率與適應性。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇也認為，大家對公職印象就是鐵飯碗，中高齡轉考公職熱度上升，反映部分民眾在職場歷練後，轉而追求穩定工作的趨勢，是生涯規畫一種選項。

劉嘉薇說，這類族群進入公職體系，可將民間企業累積的經驗與思維帶入公部門，有助提升行政彈性與跨部門合作，對公部門未必是壞事。

但她也提醒，中高齡者進入公職從基層做起，與多數年輕同儕同一職等，面臨角色與心態調適，包括年齡差距、工作節奏與職場文化適應等。

此外，劉嘉薇指出，公職考試以筆試成績為主要依據，若未來中高齡報考人數增加，建議可評估納入面試機制，讓機關能更全面了解報考者背景與動機，也讓報考者確認公職是否符合自身期待，有助提升人力配置的適配性。