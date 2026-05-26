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國小正式老師想轉職書記官 網一面倒狂勸退：別跳這火坑

聯合新聞網／ 綜合報導
教師示意圖。圖／AI生成
教師示意圖。圖／AI生成

現今各行各業面臨缺工困境，連穩定的公職體系也常有缺額。根據《聯合報》報導，截至今年3月，全國書記官缺額達353人，其中案件量最多的新北地院與新北地檢署，今年僅2人報到，創下新低。

一名網友在Dcard表示，自己考上國小正式老師，任職近一年後覺得有點不適合，想轉職書記官，但非本科系，便上網詢問網友們的建議。

對此幾乎所有人都一面倒勸原PO別當書記官，「極度不建議，書記官要面對全台刁民」、「不建議，未來薪水、工作量都會差很多」、「學校體系工作量與業務內容相對固定，但書記官目前工作量越來越多，案件複雜程度也是，還有明顯的科層體系」、「不要跳到書記官這個火坑來，薪水少、工時長、爛長官」。

書記官是「血汗火坑」早已不是新聞，根據《聯合報》報導，書記官人力短缺，地檢署或法院的書記官，不僅要負責原本的事務，還要代理、分攤缺額書記官的工作與深夜值班業務，稍有不慎還可能面臨行政懲處，甚至衍生刑事或民事訴訟。面對過勞、低薪困境，許多書記官選擇離職，而留在體制內的人需分擔支援，工作量再增、再過勞、再離職，惡性循環。

書記官 老師 過勞 學校 考公職

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