聽新聞
0:00 / 0:00

P型人讀書沒計畫上考場卻超有計畫 她善用費曼學習法一次考上公職

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
吳盈安。圖／吳盈安提供
吳盈安。圖／吳盈安提供

吳盈安自認是P型人，隨興而行且從不訂定讀書計畫，想讀什麼就讀什麼。但她把握「適應考試時程」原則，如果早上九點想讀書，因為公職考試九點考的是國文，她就會抓起國文教材念書，讓身體提早適應考試時間。她不僅應屆考取，還連過兩榜、考上普考與地方特考的人事行政組。

大學念中文系，吳盈安大三升大四時發現過半數同學都修了教育課程；但自己不擅長教書、不懂得包裝自身形象、也沒有亮眼的學歷。她發現穩定的公職生涯適合自己，決定走上考公職之路。

大四這一年，吳盈安不僅要修大學學分、打工，還要準備考公職、考的還是競爭激烈的人事行政組。她告訴自己「你已經沒有退路」、沒考上還得再加拚365天，這種背水一戰的決心讓她克服備考壓力與讀書倦怠。

談到讀書秘訣，吳盈安認為「費曼學習法」對她幫助極大。這套學習方法強調學習者必須使用簡單的語言解讀複雜的觀念，藉此檢測自己對知識的理解程度、找出盲點。她讀書每讀完一章，就把課本蓋起來，想像對面正坐著一個甚麼都不懂的人，強迫自己用最淺顯的字眼介紹課本的內容。

備考這一年，吳盈安嚴格執行「戒手機」，大部分時間將手機開飛航模式，每次用手機的時間也不超過半小時。她是愛貓族，每當讀書壓力大時，便會到有貓咪的咖啡館小坐。「摸貓」讓她找回平靜的感覺，很有療癒的效果。

吳盈安讀書沒計畫，上考場卻超有計畫。她形容考試寫題目「穩定比完美重要，持續比爆發有效」，嚴格控制自己每一題答題的時間，做好時間管理。她建議考生，面對「很會寫」和「不會寫」的考題，都應給予平均的時間作答，時間到就要換下一題。此外上考場前不要再看臨時散發的講義、而是溫習自己寫過的題目，「信心最重要」；每一科考完就不要再糾結答案，「下一科才是最重要的」。

表格
表格

表格
表格

國文

延伸閱讀

拚上北一女就贏了？學姐揭3年大實話：開學首日班上僅不到5人沒100分

從小就有警察夢 他白天讀學測晚上補警專靠自律應屆畢業考取

「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

學生只想學會考的！美術師無奈 高中生嘆：教育風氣不改沒用

相關新聞

費曼讀書法 讓她一次就上榜

吳盈安自認是P型人，隨興而行且從不訂定讀書計畫，想讀什麼就讀什麼。但她把握「適應考試時程」原則，如果早上九時想讀書，因為公職考試九時考的是國文，她就會抓起國文教材念書，讓身體提早適應考試時間。她不僅應屆考取，還連過兩榜、考上普考與地方特考的人事行政組。

P型人讀書沒計畫上考場卻超有計畫 她善用費曼學習法一次考上公職

吳盈安自認是P型人，隨興而行且從不訂定讀書計畫，想讀什麼就讀什麼。但她把握「適應考試時程」原則，如果早上九點想讀書，因為公職考試九點考的是國文，她就會抓起國文教材念書，讓身體提早適應考試時間。她不僅應屆考取，還連過兩榜、考上普考與地方特考的人事行政組。

從小就有警察夢 他白天讀學測晚上補警專靠自律應屆畢業考取

洪國通從小就有警察夢。他對偵查工作相當有興趣，看到重大社會新聞時，總會期許自己做一個「讓社會更安全」的角色。他高三時決心考警專，一邊準備學測、一邊報名補習班準備警專，「蠟燭兩頭燒」格外辛苦。但憑著對警察的熱情，成為應屆畢業便考取警專的幸運兒。

自律勤刷考古題 應屆畢業考上警專

洪國通從小就有警察夢，他對偵查工作相當有興趣，看到重大社會新聞時，總會期許自己做一個「讓社會更安全」的角色。他高三時決心考警專，一邊準備學測、一邊報名補習班準備警專，「蠟燭兩頭燒」格外辛苦。但憑著對警察的熱情，成為應屆畢業便考取的幸運兒。

科技偵查專班首招生！警大今公布細節 修業制度與課程架構一次到位

內政部昨部務會報拋出重磅消息，中央警察大學將於今年9月的115學年度成立「科技犯罪偵查碩士在職專班」，警大今補充招生細節，首屆專班招收15名精銳、對象限執法機關推薦在職人員，課程涵蓋AI、資安與虛擬資

名律師變國考燈塔 呂昀叡破解刑訴法魔王科目助警察考生奪榜首

知名律師呂昀叡十多年前跨足警察輔考領域，他專攻警界最棘手的刑事訴訟法，將冗長課程濃縮為精準知識模組，再結合自身的實務經驗與考場邏輯，打造高命中率的學習系統，被基層員警譽為「大海明燈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。