費曼讀書法 讓她一次就上榜

吳盈安自認是P型人，隨興而行且從不訂定讀書計畫，想讀什麼就讀什麼。但她把握「適應考試時程」原則，如果早上九時想讀書，因為公職考試九時考的是國文，她就會抓起國文教材念書，讓身體提早適應考試時間。她不僅應屆考取，還連過兩榜、考上普考與地方特考的人事行政組。

大學念中文系的吳盈安，認為自己不擅長教書，決定走上考公職之路。大四時，吳盈安不僅要上課、打工，還要準備公職考，考的還是競爭激烈的人事行政組。但她告訴自己「你沒有退路」，讓她克服備考壓力與讀書倦怠。

談到讀書秘訣，吳盈安認為「費曼學習法」對她幫助極大。這套學習方法強調學習者必須用簡單語言解讀複雜觀念，藉此檢測對知識的理解程度。她每讀完一章，就把課本蓋起來，想像對面正坐著一個什麼都不懂的人，強迫自己用最淺顯的字眼介紹課本的內容。

備考這一年，吳盈安嚴格執行「戒手機」，大部分時間將手機開飛航模式，每次用手機也不超過半小時。當讀書壓力大時，便會到有貓咪的咖啡館小坐、摸貓。

吳盈安讀書沒計畫，上考場卻超有計畫。她形容考試寫題目「穩定比完美重要，持續比爆發有效」，嚴格控制自己每一題答題的時間，做好時間管理。她建議考生，面對「很會寫」和「不會寫」的考題，都應給予平均的時間作答，時間到就要換下一題。