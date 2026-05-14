考試院修正！身障特考考科閩南語改「台灣台語」 116年上路
考試院表示，參酌文化部建議，今天院會修正通過，將身障特考4等考試新聞廣播類科應試科目名稱中的「閩南語」修正為「台灣台語」，自民國116年考試開始適用。此外，115年公務人員特種考試身障考試第2次增列需用名額42名。
考試院會今天通過修正公務人員特種考試身心障礙人員考試規則，將身障特考4等考試新聞廣播類科應試科目名稱中的「閩南語」修正為「台灣台語」。
考試院表示，這次修正主要是參酌文化部建議，配合國家語言發展法立法意旨及「國家語言整體發展方案」精神，優先使用國家語言書面建議用語。由於115年公務人員特種考試身心障礙人員考試已於4月中旬舉行完畢，因此這次修正將自116年考試開始適用。
此外，考試院會今天也通過，115年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額42名，連同原公告及第1次增列需用名額共計240名，為身心障礙者提供更多擔任公職機會。
考試院說明，這項考試已於4月18日至19日舉行完畢，預訂6月10日榜示，原公告需用名額為132名，第1次增列需用名額66名，因機關仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額42名，其中3等考試12名、4等考試15名、5等考試15名。
考試院說，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試總計需用名額240名，其中3等考試67名、4等考試84名、5等考試89名。針對各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115040https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115040）。
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