從小就有警察夢 他白天讀學測晚上補警專靠自律應屆畢業考取

洪國通從小就有警察夢。他對偵查工作相當有興趣，看到重大社會新聞時，總會期許自己做一個「讓社會更安全」的角色。他高三時決心考警專，一邊準備學測、一邊報名補習班準備警專，「蠟燭兩頭燒」格外辛苦。但憑著對警察的熱情，成為應屆畢業便考取警專的幸運兒。

考警專的必考科目跟學測大同小異，但範圍更廣。洪國通回憶，上補習班第一次考模擬考時，不僅成績低落、作文還寫錯格式，種種挫折讓他信心崩潰，嚴重懷疑自己。但冷靜下來之後，他把寫錯的題目重新解析、再寫一遍，從中找到自己的弱點、也知道該往哪一個方向準備。

同時準備學測和警專考試，洪國通「白天讀一套、晚上讀一套」—白天上學、下午放學後就到補習班待到晚上九點，晚上回家還得複習、刷考古題。面對如此高強度的讀書，洪國通認為「學會放鬆」非常重要，他以看海、看電影讓自己放鬆，避免讀書倦怠的惡性循環。

為了讓警專和學測做出區隔，他準備了兩本筆記本，一本記錄警專題目、一本記錄學測題目。他也勤刷考古題，總計練了十期的考古題，從中了解出題的方向、訓練手感和速度，也能掌握自己的弱點。

在補習班上課時，洪國通會加強跟老師的互動、讓自己對學習內容更印象深刻。結束課程後，他會馬上去做那個單元的題目，趁記憶猶新時複習與思考，讓知識變成長期的記憶。

「自律」也是他成功考上的關鍵。洪國通表示，學測結束後、同學多數已結束備考生涯、開始大玩特玩，只剩極少數還在苦讀。這時必須做好自律的心理準備，「不能被同學影響」。他和十多個準備警專的同學組成讀書會，一起補習一起讀書、討論題目，「集體讀書」的效果甚佳，幾乎全部都考上警專。

進考場前，洪國通會用耳機聽輕音樂，讓自己靜下心。考警專的題目通常不會太難，他提醒考生「不提早交卷」、細心檢查到最後一刻，因為許多考生往往因為粗心而寫錯不該錯的題目，相當可惜。

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