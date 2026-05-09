自律勤刷考古題 應屆畢業考上警專
洪國通從小就有警察夢，他對偵查工作相當有興趣，看到重大社會新聞時，總會期許自己做一個「讓社會更安全」的角色。他高三時決心考警專，一邊準備學測、一邊報名補習班準備警專，「蠟燭兩頭燒」格外辛苦。但憑著對警察的熱情，成為應屆畢業便考取的幸運兒。
考警專的必考科目跟學測大同小異，但範圍更廣。洪國通回憶，第一次補習班模擬考時，成績低落、作文還寫錯格式，讓他信心崩潰。冷靜下來後，他把寫錯的題目再寫一遍，從中找到弱點、也知道該往哪個方向準備。
同時準備學測和警專考試，洪國通白天上學、下午放學後就到補習班待到晚上九時，回家還得複習、刷考古題。面對高強度的讀書，洪國通認為「學會放鬆」非常重要，他以看海、看電影讓自己放鬆，避免讀書倦怠。
為讓警專和學測作出區隔，他準備兩本筆記本，一本記錄警專題目、一本記錄學測題目，勤刷考古題，總計練了十期考古題。補習班上課，加強跟老師互動、讓自己對學習內容更印象深刻。
「自律」也是他成功考上的關鍵。洪國通表示，學測結束後、同學多數已結束備考生涯、開始大玩特玩，這時須做好自律的心理準備，「不能被同學影響」。他和十多個準備警專的同學組成讀書會，「集體讀書」的效果甚佳，幾乎全部都考上警專。
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