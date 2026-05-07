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115年國安特考、移民特考 增列需用名額40名

中央社／ 台北7日電

考試院會今天通過，民國115年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試增列需用名額40名，其中國安特考增列7名、移民特考增列33名，以因應用人機關業務需要。

考試院透過新聞稿說明，這2項考試原公告需用名額為194名，因用人機關國家安全局及內政部移民署仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額40名，包括國安特考增列7名、移民特考增列33名（三等考試18名、四等考試15名）。

考試院說，連同原公告需用名額，這2項考試需用名額共234名，其中國安特考37名、移民特考197名（二等考試7名、三等考試141名、四等考試49名）。

考試院表示，這2項考試預定6月13至14日舉行第一試筆試，關於各類科組增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢

國安 移民署 考試院

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