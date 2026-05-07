115年國安特考、移民特考 增列需用名額40名

王申孟大學念的是資訊工程系，畢業後他卻沒選擇人人稱羨的工程師職涯，反而報考公職，還是和理工科八竿子打不著的「一般行政組」。他「打掉重練」，卻只花了兩年便考上競爭最激烈、錄取率最低的「一般行政組」。回想考試之路，王申孟認為自己的備考方式平平無奇，但能做到「正向思考、心態正確」、並懂得適度釋放壓力。「心態最重要。」他遇到許多考生、備考到最後信心崩潰。

2026-04-25 07:01