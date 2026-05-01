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科技偵查專班首招生！警大今公布細節 修業制度與課程架構一次到位

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
中央警察大學今補充115學年度成立「科技犯罪偵查碩士在職專班」的招生細節。記者陳恩惠／攝影
中央警察大學今補充115學年度成立「科技犯罪偵查碩士在職專班」的招生細節。記者陳恩惠／攝影

內政部昨部務會報拋出重磅消息，中央警察大學將於今年9月的115學年度成立「科技犯罪偵查碩士在職專班」，警大今補充招生細節，首屆專班招收15名精銳、對象限執法機關推薦在職人員，課程涵蓋AI、資安與虛擬資產追蹤，並採實務報告取代論文。

警大指出，隨科技犯罪日益呈現跨域化與匿名化特徵，傳統偵查模式面臨挑戰，專班課程將整合資通訊技術、數位鑑識、資安防護、虛擬資產追蹤及人工智慧應用，並結合科技法制訓練，培養具備跨領域能力之科技偵查人才，強化執法機關應處新興犯罪能力。

在招生與修業制度方面，專班即將於115學年度開辦，首屆招收15名研究生，招生對象涵蓋內政部警政署、移民署、海洋委員會海巡署或與警察、檢察、調查、憲兵、廉政等執法或情報機關推薦，具有學士學位的科技偵查現任或儲備人員。

值得注意的是，碩士專班的學位論文不再拘泥於傳統學術研究形式，允許以「專業實務報告」取代，不僅符合學位授予法規定，更確保研究成果能直接應用於偵查現場，讓在職人員的進修成果能即時回饋於工作實務，縮短學用落差，展現專班強調「專業導向、實務連結」教育特色。

在資源方面，專班研究生將優先使用校內斥資建置的「加密貨幣金流追蹤監控實驗室」及「AI輔助刑案分析系統」等實驗室及平台，透過實作訓練提升科技辦案能力，縮短科技偵查的學用落差。

此外，專班修業年限訂為2年6個月至4年，讓現職執法人員能在不影響公務的前提下，逐步完成高階偵查專業認證，兼顧工作與學術深造需求；每學期學費約新台幣1萬5千元，薦派研究生均得依行政院及所屬機關學校的公務人員訓練進修實施辦法第八條鼓勵優質公務人才進修規定，向在職單位申請公費補助。

警大強調，專班將結合產業界與實務界師資，採聯合授課方式，並透過產官學合作平台推動學術與實務整合，期盼藉設立「科技犯罪偵查碩士在職專班」，為國家培養具備理論深度與實務敏銳度的高階人才，厚植面對新興犯罪挑戰的核心能量，共同守護社會安全與法治秩序。

警察 資安 內政部 警察大學

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