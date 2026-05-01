名律師變國考燈塔 呂昀叡破解刑訴法魔王科目助警察考生奪榜首

曾任司法官的呂昀叡，從司法體系轉戰律師業，再跨足警察輔考領域，他專攻警界最棘手的刑事訴訟法，將冗長課程濃縮為精準知識模組，再結合自身的實務經驗與考場邏輯，打造高命中率的學習系統，被基層員警譽為「大海明燈」。

呂昀叡畢業於國立台灣大學法律研究所刑法組，學生時期即在刑事訴訟法取得高分。之後他為「練筆」再考上台大公法組，他曾任司法官，後來轉戰律師業。法庭上，他辯風犀利，曾參與台鹽綠能光電案、台北雙子星開發案等著名案件，但讓他聲名大噪的並非攻防激烈的法庭，而是警察國考領域。

深耕輔考界十餘年，呂昀叡發現多數基層員警因需輪班執勤，作息顛倒， 想考警佐班、警大研究所、警大二技、警察特考或升官，因學習時間碎片化，難以消化傳統動輒數十小時的課程。

因此他針對三等警察特考、警佐班及升官等考試中大家最頭痛的魔王科目「刑事訴訟法」獨創出一套高度濃縮的線上教學系統，把艱澀的刑訴課程壓縮至約30小時「重點化」，強調題型整合。每章節再搭配選擇題與申論題解析，要求學員建立記憶與論述能力。

除此也透過LINE群組即時為學員解惑，並強化個別指導；參與開發線上題庫系統，持續更新實務見解與時事考點，確保教材與考試趨勢同步。亦經營Podcast，讓學員利用通勤或空檔時間吸收重點，提升學習效率。

這套輔考方法成果亮眼，多名學員在警佐班、警大研究所等考試中奪下榜首或高分。114年警佐班榜首陳姓學員形容，刑事訴訟法如同汪洋，呂昀叡的課程則像燈塔，協助考生在混亂中找到方向。114年警大研究所榜首張姓學員不是法律本科生，初學時壓力極大，但呂的課程將繁複法條內化為條理分明的知識，最終在刑法與刑訴法拿下全場最高分。

從實體授課到全面轉型線上教學平台，呂昀叡的學員人數從最初的數十人到突破數百人，影響力擴散至全台警界。

在警察國考輔考界深耕多年的呂昀叡，將警察國考最棘手的刑事訴訟法，濃縮為重點課程，助不少警界學員考上榜首。圖／咸正律師事務所提供