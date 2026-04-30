快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

林逸欣名醫父癌逝…網淚謝林春銘留下「1神物」擔憂恐絕版 診所回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

警大開科偵在職碩班首屆招15人 30萬學費全免還有公假

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部今日於部務會報聽取中央警察大學報告校務發展，常務次長吳堂安（左）、中央警察大學校長黃明昭（右）。記者劉懿萱／攝影
內政部今日於部務會報聽取中央警察大學報告校務發展，常務次長吳堂安（左）、中央警察大學校長黃明昭（右）。記者劉懿萱／攝影

跨國、科技犯罪猖獗，中央警察大學校長黃明昭說，將精進科學偵查、法律與語文課程，籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，預計今年9月招生，首屆規畫名額15名，採公費制，並給予公假，2年修畢後回原單位服務，盼執法部門推薦優秀的第一線人員報名。

內政部今日於部務會報聽取中央警察大學報告校務發展，常務次長吳堂安說，面對加密資產詐欺、AI深度偽造等新型態犯罪挑戰，警大將全面精進科偵、法律與語文課程，並正式籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，培育兼具理論與實務操作能力的人才。

警大校長黃明昭說，警大在過去3年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統，並透過情境模擬教室及跨域實驗場域，讓學生在貼近實務情境中學習，規畫在2027年至2029年推動「科技執法與安全防護教學量能」計畫，聚焦3主軸，包括智慧警政執法與人工智慧、科技偵查與資安鑑識、安全防護與關鍵基礎設施等。

黃明昭指出，警大籌設科技犯罪偵查碩士在職專班，培育科技偵查專業幹部，此專班以實務機關、執法部門需求為主，預計今年9月起招生，共招收15學生。陽明交大、中山大學都有開設科技偵查相關在職專班課程，費用約30多萬元，警大採公費制，不僅學費全免還有公假，限定報名對象為現職執法部門人員。

至於是否限制公費在職碩班畢業多久才能離職，黃明昭表示，由實務機關推薦人選時要限制其服務年限。

警大校長黃明昭說，警大過去3年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統。圖／內政部提供
警大校長黃明昭說，警大過去3年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統。圖／內政部提供

吳堂安 警察 警大

延伸閱讀

遠傳助攻高雄「班班大螢幕」達標 打造5,000間智慧教室

畢業季迎職場新人 嶺東科大就博會釋2500職缺

陽明交大獲贈運算設備 推動生成式AI深化研究

以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

相關新聞

警大開科偵在職碩班首屆招15人 30萬學費全免還有公假

跨國、科技犯罪猖獗，中央警察大學校長黃明昭說，將精進科學偵查、法律與語文課程，籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，預計今年9月招生，首屆規畫名額15名，採公費制，並給予公假，2年修畢後回原單位服務，盼執

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

王申孟大學念的是資訊工程系，畢業後他卻沒選擇人人稱羨的工程師職涯，反而報考公職，還是和理工科八竿子打不著的「一般行政組」。他「打掉重練」，卻只花了兩年便考上競爭最激烈、錄取率最低的「一般行政組」。回想考試之路，王申孟認為自己的備考方式平平無奇，但能做到「正向思考、心態正確」、並懂得適度釋放壓力。「心態最重要。」他遇到許多考生、備考到最後信心崩潰。

理工男越區挑戰 靠正向思考拚上一般行政組

王申孟大學念的是資訊工程系，畢業後卻沒選擇人人稱羨的工程師職涯，反而報考公職，還是和理工科八竿子打不著的「一般行政組」。他「打掉重練」後，僅花兩年就考上競爭最激烈、錄取率最低的「一般行政組」，他認為關鍵在心態，靠正向思考向自身喊話，同時靠適度釋放壓力，考取好成績。

中市高中體育科教甄「初試3天後說不算數」…考生炸鍋 校方回應了

台中市一所公立高中上周舉辦體育科教師甄選初試，竟以「筆試公平性疑慮」取消考試並退費，引發考生炸鍋。台中市議員張芬郁指出，考生費心考試，但考試3天後卻說不算數，教育局應調查真相向外界說明，也質疑教甄獨招易流於黑箱作業，教育局應督促高中職加入全國聯招。台中市教育局表示，針對學校行政瑕疵，教育局會去函糾正。

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

邱怡瑜大學畢業前便決定走公職這條路。但她選擇一邊工作一邊備考，除了讓自己在沒有經濟壓力下維持穩定心情備考，也透過擔任公部門約聘人員的機會，先了解公部門的工作內容、確認目標。花了兩年考上新北市地特三等地政，她認為「地政」法規複雜，缺乏實務經驗不容易理解，死記硬背也不容易寫出重點，「先工作再考試」是她考上的秘訣與關鍵。

公部門約聘累積經驗 2年拚上公職

邱怡瑜大學畢業前便決定走公職這條路，但她選擇一邊工作一邊備考，除了讓自己在沒有經濟壓力下維持穩定心情備考外，也透過擔任公部門約聘人員的機會，先了解工作內容、確認目標。花了兩年考上新北市地特三等地政的她，認為「地政」法規複雜，缺乏實務經驗不容易理解，「先工作再考試」是考上的祕訣與關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。