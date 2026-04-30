警大開科偵在職碩班首屆招15人 30萬學費全免還有公假

跨國、科技犯罪猖獗，中央警察大學校長黃明昭說，將精進科學偵查、法律與語文課程，籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，預計今年9月招生，首屆規畫名額15名，採公費制，並給予公假，2年修畢後回原單位服務，盼執法部門推薦優秀的第一線人員報名。

內政部今日於部務會報聽取中央警察大學報告校務發展，常務次長吳堂安說，面對加密資產詐欺、AI深度偽造等新型態犯罪挑戰，警大將全面精進科偵、法律與語文課程，並正式籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，培育兼具理論與實務操作能力的人才。

警大校長黃明昭說，警大在過去3年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統，並透過情境模擬教室及跨域實驗場域，讓學生在貼近實務情境中學習，規畫在2027年至2029年推動「科技執法與安全防護教學量能」計畫，聚焦3主軸，包括智慧警政執法與人工智慧、科技偵查與資安鑑識、安全防護與關鍵基礎設施等。

黃明昭指出，警大籌設科技犯罪偵查碩士在職專班，培育科技偵查專業幹部，此專班以實務機關、執法部門需求為主，預計今年9月起招生，共招收15學生。陽明交大、中山大學都有開設科技偵查相關在職專班課程，費用約30多萬元，警大採公費制，不僅學費全免還有公假，限定報名對象為現職執法部門人員。

至於是否限制公費在職碩班畢業多久才能離職，黃明昭表示，由實務機關推薦人選時要限制其服務年限。

警大校長黃明昭說，警大過去3年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統。圖／內政部提供