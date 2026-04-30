警大科技偵查碩士在職專班9月開課 提供公費與公假

內政部今天說，中央警察大學今年9月起將開設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，預計招收15名公費學生，報名對象為現職執法部門人員，修業2年畢業後，需回原單位從事相關工作，也會提供公假。

內政部常務次長吳堂安今天在內政部部務會報會後記者會表示，面對全球新型態犯罪日益朝向科技化、跨境化與高度隱匿化發展趨勢，中央警察大學持續推動警政教育轉型，強化科技偵查、數位鑑識及資通安全等專業培訓。

警大校長黃明昭表示，警大於民國113年至115年推動「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，已建置大數據分析、人工智慧應用、數位鑑識及無人載具等多項教學與研究系統，並透過情境模擬教室及跨域實驗場域，讓學生在貼近實務情境中學習。

黃明昭說，同時，規劃於116年至118年推動「科技執法與安全防護教學量能」中程個案計畫，持續優化教學環境與研究設備，並聚焦關鍵基礎設施防護、資通安全及科技犯罪偵防等重點領域。

黃明昭指出，警大也規劃推動多項制度性改革與發展策略，包括籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，培育科技偵查專業幹部。此專班以實務機關、執法部門需求為主，預計今年9月起開班授課，招收15名學生。

黃明昭說，陽明交大、中山大學都有開設科技偵查相關在職專班課程，費用約需新台幣30多萬元；而警大此專班採 「公費」性質，學費全免，因此報名對象限定為現職執法部門人員，包括警察、國安等有偵辦案件需求的單位。學生會由實務機關推薦入學，修業2年畢業後，需回原單位從事相關工作。

至於是否有限制畢業後多久才能離職。黃明昭表示，期待實務機關推薦人選時要限制其服務年限；吳堂安回應，在職專班就是希望提升現職人員專業技能、強化智慧科技辦案等能力，也會給予公假，而參加在職專班者一定是表現優秀、機關也會推薦。