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家長撕封條「闖統測試場」！考場人員急驅離：已通報

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年四技二專暨二技統一入學測驗一連進行2天考試。記者葉信菉／攝影
115學年四技二專暨二技統一入學測驗一連進行2天考試。記者葉信菉／攝影

115學年四技二專暨二技統一入學測驗周末登場，昨進行首日考試，卻傳出家長在考場尚未開放前，撕開試場封條後進入教室，引發討論。測驗中心表示，事件發生當下，考場人員已在第一時間制止並將該名家長驅離，並完成後續紀錄與通報作業。

有網友在Threads貼出照片，可見試場封條呈現翹起狀態，教室門敞開，原PO表示，當時有一名學生家長撕開試場封條後進入教室，並走向該生座位，查看桌面狀況，期間疑似有整理、清潔座位的行為。貼文一出，立刻掀起討論，不少人傻眼直呼「家長很敢耶，考場貼封條硬闖」、「家長看有什麼意義？」、「桌子椅子到底有什麼需要撕開去看的？」

對此，測驗中心說明，現場考生服務隊在第一時間發現後立即上前制止並將該名家長驅離。由於對方未表明身分，且過程中未出現明顯衝突或對抗行為，現場並未通報警方處理。考場事後也重新張貼封條，並依規定完成事件紀錄與通報作業。

統測試場座位分配已於4月15日起於技專校院入學測驗中心網站開放查詢。考場開放看場時間則為考試前指定時段25日上午8時起，考生僅可於入口查看平面圖與試場位置，並不得進入試場內部。統測今進行第二天考試。

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