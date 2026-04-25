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理工男越區挑戰 靠正向思考拚上一般行政組

聯合報／ 本報記者陳宛茜
王申孟只花兩年便考上競爭最激烈、錄取率最低的一般行政組。圖／王申孟提供
王申孟只花兩年便考上競爭最激烈、錄取率最低的一般行政組。圖／王申孟提供

王申孟大學念的是資訊工程系，畢業後卻沒選擇人人稱羨的工程師職涯，反而報考公職，還是和理工科八竿子打不著的「一般行政組」。他「打掉重練」後，僅花兩年就考上競爭最激烈、錄取率最低的「一般行政組」，他認為關鍵在心態，靠正向思考向自身喊話，同時靠適度釋放壓力，考取好成績。

日前考試院公布考公職最新數據，發現錄取率不到一成的「一般行政組」，錄取者多來自頂尖大學。王申孟表示，出身私立大學理工科，備考之初曾質疑自己「寫申論題怎麼可能寫過台大政大」，但他轉念一想「既然先天無法贏，只能花時間慢慢來」。

王申孟說，他第一次寫申論題花了三小時，寫完還被補習班老師退貨，但他不放棄，蒐集幾本申論題題庫，從零開始練基本功，規定每天至少寫一題申論題，從一題寫三小時、逐步練到寫一題只花廿分鐘。

王申孟自認是「長跑型選手」，備考兩年間，每天從早上九點念到晚上七、八點，中午僅休息一小時，也因自己是「文科新手」，因此對一般行政的內容感到新鮮，尤其發現內容可與時事對照，幫助他理解記憶法條。

上考場前，王申孟有一個特別的「儀式」，就是向自己信心喊話「考題我一定會寫」。他坦言，對自己超有自信，即使是「越區挑戰」，也深信自己「一定會考上」，在考場上，正向心態很重要，若自己都不相信自己，誰來幫你？

考題 考試院 補習班 工程師

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