棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要
王申孟大學念的是資訊工程系，畢業後他卻沒選擇人人稱羨的工程師職涯，反而報考公職，還是和理工科八竿子打不著的「一般行政組」。他「打掉重練」，卻只花了兩年便考上競爭最激烈、錄取率最低的「一般行政組」。回想考試之路，王申孟認為自己的備考方式平平無奇，但能做到「正向思考、心態正確」、並懂得適度釋放壓力。「心態最重要。」他遇到許多考生、備考到最後信心崩潰。
畢業於龍華科技大學資訊工程系，王申孟畢業前發現工程師工作沒日沒夜，並不是他嚮往的生活。服替代役時他在公家機關服務，接觸到公務人員的職場文化，朝九晚五相當穩定，認為是適合自己的理想工作，當完兵後開始認真準備考公職。
日前考試院公布考公職最新數據，發現錄取率不到一成的「一般行政組」，錄取者多來自頂尖大學。王申孟表示，出身私立大學理工科，備考之初確實曾質疑自己「寫申論題怎麼可能寫過台大政大」，但他轉念一想「既然先天無法贏，只能花時間慢慢來」，努力和毅力成為他逆轉勝的關鍵。
對理工科的考生來說，考公職的申論題是一大關卡。王申孟回憶，他第一次寫申論題花了足足三個小時，寫完還被補習班老師退貨，讓他深感挫折。但他不放棄，蒐集好幾本申論題題庫書、從零開始一題題練基本功。他規定自己每天至少寫一題申論題，揣摩架構、學習邏輯，從一題寫三小時、逐步練到一題只要寫20分鐘。
王申孟自認是「長跑型選手」，備考這兩年，他每天從早上九時讀到晚上七八點，只在中午休息一小時。但到了最後階段，他規定自己每個周日都要休息、避免彈性疲乏。他認為正因為自己是「文科新手」、因此對一般行政的課本內容感到新鮮，尤其發現內容可以跟時事互相對照、還可以用理解的方式背法條。因此即使近乎全年無休，他也不會感到讀書倦怠。
上考場前，王申孟有一個特別的「儀式」—向自己信心喊話「考題我一定會寫。」他坦承自己「超有自信」，即使是「越區挑戰」，也深信自己「一定會考上」。「正向的心態很重要。 」他認為， 如果自己都不相信自己，「誰來幫你？」，因此「一定要相信自己。」
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