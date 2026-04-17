中市高中體育科教甄「初試3天後說不算數」…考生炸鍋 校方回應了
台中市一所公立高中上周舉辦體育科教師甄選初試，竟以「筆試公平性疑慮」取消考試並退費，引發考生炸鍋。台中市議員張芬郁指出，考生費心考試，但考試3天後卻說不算數，教育局應調查真相向外界說明，也質疑教甄獨招易流於黑箱作業，教育局應督促高中職加入全國聯招。台中市教育局表示，針對學校行政瑕疵，教育局會去函糾正。
台中市議會今教育文化委員會業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤等人聯合質詢，指國中小教師甄試採聯招辦理，高中職則獨招、全國聯招並行。
張芬郁指出，台中市一所公立高中在4月10日獨招辦理數學、物理、化學、生物和體育科教甄初試，體育科1名缺額，有36人報考，白天體能科考試、晚上筆試，4月13日校方卻公告考量本次體育科甄選初試「筆試公平性疑慮」，暫停體育科甄選作業，所有體育科報考人員初試報名費全數退費。
張芬郁表示，校方並未說明「筆試公平性疑慮」，考生看到公告炸鍋，學校必須說明真相，而非放水流，要求教育局一個月內提出調查說明，檢討類似情形不得再發生。
教育局長蔣偉民表示，因為有人質疑該科考題出題、審題有疑慮，經學校請教專業法務人員，為了考試公平取消初試。
校方指出，學校4月12日夜間接獲匿名陳情郵件，指該考試有成績異常、考試不公疑慮，經查有一位考生試題答對率異常偏高，為了公平起見，4月13日提請教師甄選委員會，會中決議暫停體育科甄選作業，並全數退報名費。
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