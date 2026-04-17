中市高中體育科教甄「初試3天後說不算數」…考生炸鍋 校方回應了

邱怡瑜大學畢業前便決定走公職這條路。但她選擇一邊工作一邊備考，除了讓自己在沒有經濟壓力下維持穩定心情備考，也透過擔任公部門約聘人員的機會，先了解公部門的工作內容、確認目標。花了兩年考上新北市地特三等地政，她認為「地政」法規複雜，缺乏實務經驗不容易理解，死記硬背也不容易寫出重點，「先工作再考試」是她考上的秘訣與關鍵。

2026-04-11 06:48