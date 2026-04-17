聽新聞
0:00 / 0:00
油電糖水4家國營事業招考394名新血 起薪4.6萬元
經濟部今天表示，所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水將於115年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，招考總名額暫定394名，起薪每月約新台幣4萬6000元，初試日期10月18日。
經濟部透過新聞稿說明，用人事業包括台糖、台電、台灣中油及台水4家公司。初（筆）試日期為115年10月18日。起薪依各公司規定辦理，目前各公司起薪每月約4萬6000元。
經濟部表示，本次甄試招考類別及招考名額，包含企管62人、人資12人、財會18人、國貿3人、資訊25人、統計資訊5人、資通安全17人、政風9人、法務7人、地政5人、土木20人、建築4人、機械49人、電機82人、儀電19人、環工8人、職業安全衛生3人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學9人、化工製程27人、地球物理3人，合計394人。
經濟部補充，應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱甄試簡章，簡章預定於115年6月18日於本甄試網站及本部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
▪使用率不高…找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。