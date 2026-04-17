油電糖水4家國營事業招考394名新血 起薪4.6萬元

經濟部今天表示，所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水將於115年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，招考總名額暫定394名，起薪每月約新台幣4萬6000元，初試日期10月18日。

經濟部透過新聞稿說明，用人事業包括台糖、台電、台灣中油及台水4家公司。初（筆）試日期為115年10月18日。起薪依各公司規定辦理，目前各公司起薪每月約4萬6000元。

經濟部表示，本次甄試招考類別及招考名額，包含企管62人、人資12人、財會18人、國貿3人、資訊25人、統計資訊5人、資通安全17人、政風9人、法務7人、地政5人、土木20人、建築4人、機械49人、電機82人、儀電19人、環工8人、職業安全衛生3人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學9人、化工製程27人、地球物理3人，合計394人。

經濟部補充，應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱甄試簡章，簡章預定於115年6月18日於本甄試網站及本部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。