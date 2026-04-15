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台語認證7月考試5/8截止報名 全採電腦化測驗
教育部今天表示，115年度7月份的台灣台語認證考試，於5月8日下午前報名，7月25日、26日施測。今年度起，全面採電腦化測驗，提醒民眾先到模擬平台練習。
台語認證沒有限制國籍和年齡，所有對台語有興趣的民眾都可報名。今年度3月份的考試，總報名人數為1萬4014人。
教育部今天公布7月份考試資訊，並循往例提供台語版的新聞稿和音檔，讓民眾一邊看考試資訊，一邊有練習的機會。
教育部表示，考試報名費新台幣250元，19歲以下免費。7月考試包含A、B兩卷，採分卷、分天辦理，A卷於7月25日舉行；B卷於7月26日施測。考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。
教育部特別提醒考生，115年起台語認證全面採「電腦化測驗」，僅書寫測驗維持紙筆作答，若學齡前（6歲以下）或高齡者（65歲以上），評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務。
為能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也在考試官網「自學資源」專區建置「電腦化測驗線上模擬平臺」，考生可多加練習、熟悉。
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