公部門約聘累積經驗 2年拚上公職

邱怡瑜大學畢業前便決定走公職這條路，但她選擇一邊工作一邊備考，除了讓自己在沒有經濟壓力下維持穩定心情備考外，也透過擔任公部門約聘人員的機會，先了解工作內容、確認目標。花了兩年考上新北市地特三等地政的她，認為「地政」法規複雜，缺乏實務經驗不容易理解，「先工作再考試」是考上的祕訣與關鍵。

大學唸台北大學公共行政暨政策學系，「地政」對邱怡瑜來說是本科系。但她的考試之路並非一帆風順，連續落榜四次，一度有放棄的念頭，但她調整讀書和作答的方式，從背誦轉成理解、再加上學會抓重點與條列，終於在第五次應考上榜圓夢。

邱怡瑜曾在考場上看到有人「考到睡著」，認為考公職體力、意志力和運氣都很重要，建議考生要找到最適合自己的讀書方式，還要建立規律的生活作息和讀書習慣。

對於考地政的考生來說，繁雜的法規是最大的挑戰，邱怡瑜「偷吃步」的方式是透過練習考古題抓重點。地政申論題部分，會先挑選有把握的兩題作答，不懂的題目則放在最後作答。她曾做過調查，發現閱卷老師批閱申論題的時間是一題廿秒，建議第一段先用一百字闡述重點，言簡意賅更容易拿高分。