精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣
邱怡瑜大學畢業前便決定走公職這條路。但她選擇一邊工作一邊備考，除了讓自己在沒有經濟壓力下維持穩定心情備考，也透過擔任公部門約聘人員的機會，先了解公部門的工作內容、確認目標。花了兩年考上新北市地特三等地政，她認為「地政」法規複雜，缺乏實務經驗不容易理解，死記硬背也不容易寫出重點，「先工作再考試」是她考上的秘訣與關鍵。
大學唸台北大學公共行政暨政策學系，「地政」對邱怡瑜來說是本科系。但她的考試之路並非一帆風順，連續落榜四次。她一度有放棄的念頭 ，但透過調整讀書和作答的方式，從背誦轉成理解、再加上學會抓重點條列，終於在第五次應考上榜圓夢。
邱怡瑜曾在考場上看到有人「考到睡著」。她表示，考公職體力、意志力和運氣都很重要，建議考生多參考別人讀書方式，找到最適合自己的讀書方式，此外還要建立規律的生活作息和讀書習慣。
邱怡瑜備考並非死讀書，而是循序漸進建立自己的系統。她將備考分為三個基段，第一個階段是「建立基礎」，整理大學的課本和補習班的參考書， 從中建立思考的邏輯和觀念。第二個階段是練習十年內的考古題，蒐集網路上的申論題範本、並參考補習班老師的答題，從中學習答題的架構與出題的方向，思考答題如何說服閱卷老師拿到高分。第三個階段則是不斷反覆練習抓重點。
對於考地政的考生來說，繁雜的法規是最極大的挑戰。邱怡瑜「偷吃步」的方式是透過練習考古題抓重點，將考卷中經常出現的相關法規列印下來，再將法規內化成自已看得懂的文字。邱怡瑜會將不容易理解的法規整理記錄於一本小冊子，並運用通勤的無聊時間閱讀這本小冊子，記憶效果奇佳。
考地政申論題是重點。邱怡瑜表示，她一拿到試卷先快速瀏覽申論題題目、分配答題時間。她會先挑選有把握的兩題作答，不懂的題目則放在最後作答，答題前先花幾分鐘規畫基本架構。她曾做過調查，發現閱卷老師批閱申論題的時間是一題20秒，她建議第一段先用100字以內的字數闡述重點，讓閱卷老師迅速抓到重點，言簡意賅更容易拿高分。
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