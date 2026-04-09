聽新聞
0:00 / 0:00
勤學拚出榜首 嘉義縣刑警副大隊長侯宗文錄取警正班
嘉義縣警察局刑警大隊副大隊長侯宗文報考警察大學警正班，筆試成績四科合計299分，排名全台第一名，成功錄取警正班，警察局長古瑞麟今天貼紅榜祝賀，稱讚侯宗文勤奮學習，雖然年資短、個人資積計分較低，仍順利錄取警正班，是值得大家學習的模範。
侯宗文刑事歷練豐富，曾任民雄警分局民雄派出所所長，以及竹崎、朴子、民雄警分局偵查隊長等職務，長期投入刑事偵查工作，熟稔各類犯罪偵辦流程，兼具基層與幹部經驗，辦案風格穩健細膩，在警界累積良好口碑，還在2023年獲頒嘉義縣績優公務人員。
侯宗文回憶，任內印象最深刻的案件，就是曾破獲全台最大宗大麻種植工廠，查獲16名犯嫌、大麻植株2041株，也破獲大型私菸工廠，查獲捲菸3203包，半成品10箱及製菸器具，並偵破土方利益殺人案，起獲4把改造槍械，會持續打擊犯罪，維護社會秩序。
嘉義縣警察局今年警正班僅侯宗文1人錄取，警佐班亦僅1人上榜，民雄警分局偵查隊偵查佐黎明昕為警察專科學校行政警察科31期，從警已11年，累積豐富實務經驗。他表示，過去在第一線接觸各類案件，深感專業精進的重要，盼提升偵查與執法能力，也朝個人生涯目標邁進。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。