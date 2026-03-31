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錄取率不到10%！公職考試前五名學校曝光 他驚呼：一堆頂大

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為公職穩定，但實際競爭程度可能比想像中更激烈。示意圖／AI生成
不少人認為公職穩定，但實際競爭程度可能比想像中更激烈。示意圖／AI生成

不少人認為公職穩定，但實際競爭程度可能比想像中更激烈。一名網友分享，近期考試院公布最新數據，發現錄取者多來自頂尖大學，讓他相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「錄取公務員的學校排名」為題，貼出一張四項公職考試「行政類別」錄取者學校排名，其中一般行政前五名依序為台大政大北大成大和輔大；人事行政則由政大奪冠，其餘包含台大、北大、國立臺灣師範大學、國立中興大學。

這名網友進一步指出，前幾名幾乎清一色為頂尖學校，顯示競爭仍相當激烈，加上一般行政平均錄取率不到10%，能夠上榜其實並不容易。

貼文一出後，不少網友都表示「沒意外絕大多數人的背景都是文組，才會想考公務人員」、「有台成，完全沒有清交，是因為台成文組比較多嗎？」、「純文組沒有雙主修輔系，對編輯記者文字工作沒興趣，只好去考國考了」、「文組天花板」、「當一個國家的人民搶著當公務員，那真的該注意了…」、「受薪階級的文組起步能有個月薪6W以上的工作，就算非常好了」。

不過，近年公職吸引力是否下滑，引發社群與媒體持續關注。本站曾報導，一名網友提到，公務員過去被視為「鐵飯碗」，但他認為在現今根本沒優勢。

對此，不少網友強調公務員仍有基本保障優勢，「就比上不足，比下有餘」、「撇開高薪工作外面更爛」，亦有人點出制度優勢，「公務員能請育嬰假不會被刁難！超大優勢！」、「叫你滾滾不了」，認為穩定性高極具吸引力。

公務員 台大 政大 北大 成大 頂大 考試院

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