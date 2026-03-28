國考不再遙遠！考試院、考選部親授金大生「上榜攻略」

為強化原住民族學生職涯發展與國家考試接軌，國立金門大學舉辦「國家考試暨原住民族文官人才培育與考選」專題講座，邀集考試院與考選部高層到校對談，透過制度解析與數據分享，為學生揭開投入公職體系的實務路徑。

此次講座由考試院考試委員伊萬．納威（Iwan Nawi）、王秀紅，以及考選部部長劉孟奇率隊出席，吸引校內師生與相關系所主管參與。會中聚焦原住民族特考制度與人才培育策略，強調多元文化背景對公共治理的重要性。

校長陳建民表示，面對高教與職涯發展緊密連動，學校除培養專業能力，也積極協助學生理解國家考試制度，期盼透過與中央機關合作，強化學用合一，拓展學生未來發展選項。

劉孟奇以「課程與公職考試科目關聯」為題指出，金大原住民畢業生報考原住民族特考平均錄取率達10.34%，高於全國平均8.86%，顯示校方在輔導與教學上的成效。他並分析土木、建築等科系與國考技術類科的對應關係，建議學生及早規劃準備方向。

伊萬．納威則表示，考試院近年持續檢討國考制度，讓職系設計更貼近社會需求；原住民族特考更是原住民青年進入公部門的重要管道，透過具備文化視角的文官參與政策制定，有助提升施政的貼近性與公平性。

當天包括學術副校長洪集輝、行政副校長高瑞新、教務長蔡宗憲及原資中心主任胡巧欣等人均出席。會中雙方互贈紀念品，象徵中央與學界攜手培育人才的合作關係。

金門大學表示，未來將持續整合校內課程與外部資源，強化原住民族學生支持系統，並深化與國家考試制度的連結，培育兼具專業與文化素養的人才，拓展多元職涯發展機會。

國立金門大學舉辦「國家考試暨原住民族文官人才培育與考選」專題講座，金大校長陳建民（左三）接見歡迎考試院考試委員伊萬．納威（Iwan Nawi）、王秀紅考選部部長劉孟奇等人。圖／金大提供