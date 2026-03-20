用數學解題方式備考公職 理科女善用兩種讀書法沾結婚喜氣1年圓夢

吳季璇是中興大學應用數學系碩士，作過數學補教老師等本科系工作，最終還是覺得公務人員最適合自己，畢業十年後考上普考與地特三等的一般行政。她表示，自己出身單親家庭，如果不是當公務人員的母親得到許多政府的補助，她無法順利平穩地成長。「當年我接受了幫助，也希望有天能夠成為幫助別人的人。」她想完成「良性的循環」，當公務人員回饋政府與社會。

然吳季璇是念數學的理科生，備考文科類的「一般行政」必須打掉重練，所有考科都必須重新來過。加上她已畢業十年，重拾書本、重返考場都是挑戰。而她備考公職這一年，白天工作、晚上讀書，還要準備婚禮，「蠟燭三頭燒」卻能一口氣連上兩榜—普考一般行政與地特三等。她笑稱，這可能是結婚帶來的運氣。

談到讀書訣竅，吳季璇身為「理科女」，認為自己無法死背、只能用心智圖的概念消化知識。大學、研究所都念數學，她透露自己會用「解數學方程式」的方法讀書和寫考題，用邏輯作答、而非死記死背。她解釋，自己無法只記一個單純的片段，必須從片段的源頭去理解，而理解的過程必須是有邏輯的，她必須運用邏輯從頭理「解」到尾，才會感覺到自己是真的學到了。而各種相關的概念也必須放在一起念、重新整理，她才能消化成自己的知識。

吳季璇認為，考科中的政治學、行政學與公共政策，其實都是為了解決現實問題存在，不能也不應死背。她閱讀相關論述時，都會跟現實作連結，並且用自己的話寫一遍，確保自己是真的理解、而非囫圇吞棗。

如何確定自己是真的理解?吳季璇表示，她會跟朋友一起討論題目，講述答案時如果講得結結巴巴、或者是講到一半卡住了，代表還沒讀通。這時她就會重新爬梳題目、找到問題所在，這種「口述讀書法」可以準確地測驗自己是否讀懂。

吳季璇還有一招獨特的「睡前讀書法」。她會用錄音筆錄下補習班老師的講課內容，每天睡前把錄音放出來陪自己冥想入眠。她說這是一種「強迫記憶」，效果絕佳。而她讀書讀累了，便會換讀另一個科目轉換心情，累了再改聽老師的錄音檔又換個心情，不斷「換心情」為讀書注入新鮮感、得以持續下去。

吳季璇(右)備考公職這一年，白天工作、晚上讀書，還要準備婚禮，「蠟燭三頭燒」卻能順利考上。圖／吳季璇提供

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