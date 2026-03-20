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「理科女」用解數學方法讀書 1年考上公職文科

聯合報／ 本報記者陳宛茜
吳季璇（右）邊工作邊讀書，還要準備婚禮，仍順利考上公職。圖／吳季璇提供
吳季璇（右）邊工作邊讀書，還要準備婚禮，仍順利考上公職。圖／吳季璇提供

吳季璇是中興大學應用數學系碩士，做過數學補教老師等本科系工作，最終還是覺得公務人員最適合自己，畢業十年後考上普考與地特三等的一般行政。她表示，自己出身單親家庭，如果不是當公務人員的母親收到許多政府的補助，自己無法順利平穩地成長。

「當年我接受了幫助，也希望有天能夠成為幫助別人的人。」她想完成良性的循環，當公務人員回饋政府與社會。

吳季璇是念數學的理科生，備考文科類的一般行政必須打掉重練，加上已畢業十年，重拾書本、重返考場都是挑戰。

而她備考公職這一年，白天工作、晚上讀書，還要準備婚禮，「蠟燭三頭燒」卻能一口氣連上普考一般行政與地特三等。她笑稱，可能是結婚帶來的運氣。

談到讀書訣竅，吳季璇身為「理科女」，認為自己無法死背、只能用心智圖的概念消化知識。她透露會用「解數學方程式」的方法讀書和寫考題，用邏輯作答。

吳季璇認為，考科中的政治學、行政學與公共政策，其實都是為了解決現實問題存在，不能也不應死背。因此閱讀相關論述時，都會跟現實作連結，用自己的話寫一遍。且她會跟朋友一起討論題目，如果講得結結巴巴、或是講到一半卡住了，代表還沒讀通。這種口述讀書法，可以準確地測驗是否讀懂。

吳季璇還有一招獨特的睡前讀書法。在補習班上課時，她會用錄音筆錄下老師的講課內容，每天睡前把錄音放出來陪著自己冥想入眠。她說這是一種強迫記憶，效果絕佳。而讀書讀累了，便會換讀另一個科目轉換心情，為讀書注入新鮮感。

數學 考公職 公共政策

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