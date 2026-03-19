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二次專技高考等12類科7月25日起登場 驗光師首採電腦測驗

中央社／ 台北19日電
考試院今天說，民國115年第二次專門職業及技術人員高考營養師等12類科考試，將在7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生作答由紙筆考試改採電腦化測驗，預計4月7日至16日受理報名。圖／考試院提供
考試院今天說，民國115年第二次專門職業及技術人員高考營養師等12類科考試，將在7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生作答由紙筆考試改採電腦化測驗，預計4月7日至16日受理報名。圖／考試院提供

考試院今天說，民國115年第二次專門職業及技術人員高考營養師等12類科考試，將在7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生作答由紙筆考試改採電腦化測驗，預計4月7日至16日受理報名。

考試院會今天通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、115年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，訂於7月25日週六至27日週一舉行，其中驗光師及驗光生考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗。

考試院透過新聞稿表示，這項考試共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師、聽力師、驗光師及驗光生考試採電腦化測驗，於7月25日週六至26日週日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行；牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月26日週日至27日週一僅在台北考區舉行。

考試院說，其餘護理師、社會工作師、法醫師及公共衛生師考試都採紙筆考試，於7月25日週六至26日週日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型的願景之一。截至114年底，已有17個類科採行，115年再新增驗光師及驗光生兩項考試採行電腦化測驗。為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區（首頁>國家考試介紹>電腦化測驗專區），應考人可隨時上網查詢練習。

考試院會也通過民國115年公務人員特種考試身心障礙人員考試增列需用名額66名，增加身心障礙者服務公職機會；連同原公告需用名額，本項考試需用名額總計198名。

考試院新聞稿說明，公務人員特種考試身心障礙人員考試原公告需用名額為132名（三等考試34名、四等考試48名、五等考試50名），因機關仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額66名（三等考試21名、四等考試21名、五等考試24名）。

考試院說，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計198名（三等考試55名、四等考試69名、五等考試74名）。

考試院 高考 營養師 護理師

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